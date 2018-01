Mais qui sont les favoris du CHAN ?

Interdisant la participation de joueurs évoluant à l’étranger, le championnat d’Afrique des nations rebat les cartes hiérarchiques du football continental. Le temps d’un tournoi, les équipes considérées habituellement comme des gros poissons sont ainsi souvent reléguées au rang de simples outsiders. Et inversement.

47

Une règle qui change tout

Rwanda in, Égypte out

Un prono ? Bon courage !

Par Florian Cadu

Tous propos recueillis par FC.

Rapide coup d'œil au palmarès du championnat d'Afrique des Nations, d'abord : ainsi, la République démocratique du Congo détient le record de victoires avec deux trophées remportés sur quatre éditions (2009, 2016). Suivent la Tunisie, titrée en 2011, et la Libye, couronnée en 2014. Soit trois nations qui n’ont plus connu une finale de Coupe d'Afrique des nations, à ne pas confondre avec le CHAN, depuis 2004. Et encore, cela vaut uniquement pour les Aigles de Carthage. Les Léopards et les Chevaliers de la Méditerranée, eux, doivent retourner respectivement 42 et 36 années en arrière pour se souvenir de cette dernière marche. Mais alors, où sont passés le Cameroun, la Côte d’Ivoire, le Nigeria et les autres qui accomplissent des performances ces derniers temps durant la CAN ? Pourquoi n’ont-ils pas encore inscrit leur nom à la liste des gagnants du CHAN ?Rien d’anormal, en réalité : le CHAN n’a rien à voir avec la CAN. Tout simplement parce la première compétition est encadrée par une règle bien stricte : seuls les joueurs évoluant dans un club de leur pays peuvent y participer. Dès lors, la hiérarchie entourant habituellement favoris et outsiders est bousculée de fond en comble. «, indique Michel Dussuyer , ancien sélectionneur de la Côte d’Ivoire, qui a arraché une troisième place lors du CHAN 2016 avec les Éléphants.» Claude Leroy, qui a bourlingué dans toute l’Afrique et est actuellement à la tête du Togo, confirme : «En clair, les pays qui se nourrissent régulièrement du vivier local pour composer leur sélection multiplient leur chance de réussite au CHAN. Contrairement, évidemment, à celles qui sont en grande partie composées par des éléments venant d’un autre continent le reste de l’année. «, affirme même Dussuyer, qui a aussi entraîné la Guinée ou le Bénin par le passé.» Leroy, lui, préfère insister sur «» . Et regrette au passage que d’autres nations aux riches ressources négligent le tournoi. À l’image de l’Égypte, jamais qualifiée : «Mais concrètement, existe-t-il des favoris pour l’édition 2018 ? En vérité, difficile de faire des plans sur la comète en élisant les potentiels vainqueurs parmi les seize candidats de cette épreuve assez particulière. «, se lance Leroy.» En tout cas, une chose est certaine : la RD Congo, qui se démarque cette année pour son absence, ne conservera pas son titre. Et si le CHAN était la compétition FIFA la plus imprévisible de la planète ?