Les notes de Saint-Étienne

Grâce à un Kevin Monnet-Paquet qui pétait le feu et à un Henri Saivet très inspiré, l'ASSE s'est logiquement imposé dans ce derby. Facile.

6

Par Kevin Charnay

Tranquille en première période, il a tué tous les espoirs de retour des attaquants lyonnais dans le second acte. Jessy Matador.Ses choix sont toujours aussi justes dans le couloir droit, et font la démonstration de toute son intelligence. Où est passé le branleur collé aux radiateurs qui jettent des boulettes de papier en rigolant avec un air de débile léger ? Les Kevin, c'est plus ce que c'était.Un mec sobre, discret et efficace. Peut-être même de bon goût. Où est passé le fan de tunning, de crêtes blondes et de lunettes de soleil au supermarché ? Les Kevin, c'est plus ce que c'était.Georges Clooney, Richard Gere, Andres Iniesta... Les hommes aux cheveux poivre et sel ont cet avantage de paraître éternel. Loïc Perrin mérite une place d'honneur dans la catégorie.Solide dans une position inhabituelle de latéral. Le «» le plus charismatique de Orlando. Dans un autre style.Pas le joueur le plus sexy du monde, mais on sait qu'on pourra toujours compter sur lui. Un peu comme un vieil annuaire téléphonique, démodé mais inusable. Vincent Pages Jaunes. Remplacé par, histoire de verrouiller.Discret et moins omniprésent que ses deux collègues du milieu de terrain, il a tout de même tenu la baraque. Envers et contre tous.Dépourvu d'indulgence, il n'a pas hésité à sanctionner avec autorité chaque erreur du milieu de terrain lyonnais. Henri Sévère.» . Remplacé par, a qui il a fallu trois minutes pour faire expulser Ghezzal et Tolisso. Et se faire expulser lui-même. Belle perf'.Dans la peau d' Andrea Pirlo le temps d'une passe en profondeur pour Hamouma avant de rapidement reprendre possession de son enveloppe corporelle.Un mec dynamique, souriant, volontaire et toujours en mouvement. Où est passé l'adolescent boutonneux accro aux jeu vidéos, aux chips et aux cheveux gras ? Les Kevin, c'est plus ce que c'était. En tout cas, à Saint-Etienne . Pris de crampes, remplacé par(de secours), l'ailier du futur.