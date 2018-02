Lass à la meringue

De 2009 à 2012, Lassana Diarra a passé trois ans et demi au Real Madrid. Lass a gagné des titres, régalé le Bernabéu, mais a, surtout, vécu une relation féroce et passionnelle avec José Mourinho.

Mourinho est allé le chercher au Havre

« Sors de ma vie et fous moi la paix »

« Le monde entier aime Gisele Bündchen, mais Mourinho lui, il aime Lass »

Par Florian Lefèvre, avec Javier Prieto Santos

Propos de Diarra tirés d’El País, du livre Preparense a perder et de L’Équipe Mag, ceux de Gallego recueillis par So Foot

L’élimination se profile face à des smicards de troisième division. Ce 10 novembre 2009, à la 70minute d'un seizième de finale de Coupe du Roi entre le Real Madrid et Alcorcón, une bronca descend des tribunes du stade Santiago- Bernabé u. Humiliés 4-0 à l’aller par l’équipe de la banlieue madrilène, lesne parviennent pas à marquer et ne remporteront finalement qu'une victoire anecdotique (1-0) grâce à un but de Rafael van der Vaart . Mais ce qui révolte le Bernabé u, c’est ce choix du coach Manuel Pellegrini : sortir Lassana Diarra pour faire entrer Marcelo . «, avouait à l’époque l'ancien milieu défensif emblématique du Real Madrid Ricardo Gallego , àL’anecdote démontre à quel point le milieu de terrain français s’est imposé en quelques mois entre les murs de la Maison Blanche. Quand il débarque à Madrid lors de l’hiver 2009 en provenance de Portsmouth pour pallier la blessure de son homonyme, Mahamadou Diarra, le joueur de 23 ans laisse d’abord sceptique les fidèles. Serait-ce un nouveau caprice à 20 millions d’euros du président Pérez qui va repartir aussi vite que l’illustre Julien Faubert ? Pas vraiment. Lesrevoient plutôt Claude Makelele. Du haut de son mètre soixante-treize, Lass récupère des ballons à gogo et met sa propreté au service des stars de l’équipe. Au bout de six mois, le Français récupère le numéro 10 de Wesley Sneijder , avec lequel il soulèvera une Liga (2012), une Coupe d’ Espagne (2011) et une Supercoupe d'Espagne (2012). Bientôt, il retrouve un homme qui le suit depuis ses débuts : José Mourinho Dès 2005, lemise sur l’espoir du Havre AC à Chelsea. Viré du centre de formation du FC Nantes et du Mans à l’adolescence, Lass marche à la confiance. Qui mieux que Mourinho pour manager Lass et sa forte personnalité ? «, balançait-t-il àlors de ses débuts au Real Madrid.» Ces deux-là devaient se retrouver.Mourinho arrive à Madrid au sommet : il vient de réaliser son chef d’œuvre en remportant la Ligue des champions avec l’Inter. Diarra, lui, aurait dû disputer la Coupe du monde 2010 s’il n’avait pas déclaré forfait lors du stage de Tignes à cause de douleurs intestinales liées à une crise vaso-occlusive de drépanocytose. À l’heure de se frotter à Pep Guardiola et de batailler avec son meilleur rival lors deépiques, Mourinho titularise Lass dix-neuf fois lors de sa première saison sur le banc madrilène, pour vingt-six apparitions en Liga. Comme toujours, Lass ne s’en satisfait guère. Il veut jouer. Tout le temps. Point barre. Dès lors, le Français annonce dans la presse ses envies de départs.À l’été 2011, José Mourinho veut que son joueur fasse partie du stage de pré-saison à Los Angeles. Lass l'envoie chier, coupe son téléphone et disparaît des radars quelques jours. Lorsque le joueur revient au centre d’entraînement de Valdebebas, le groupe est en Californie. Avant de partir, le Portugais a ordonné que les ballons soient scellés dans une armoire. Quand il s’en aperçoit, Lass voit rouge, menace les employés du club et obtient finalement les ballons, comme le narre le journaliste d’, Diego Torres, dans son livre. Les jours suivants, une inspection du travail fait un rapport sur cet épisode.Dans le vestiaire du Real Madrid Lass est surnommé «» par ses coéquipiers, car c’est l’un des seuls à tenir tête au. Maître dans l’art de provoquer des réactions chez ses joueurs, le coach portugais aime son Lass passionnément. Mourinho est tellement dingue de son profil tout terrain et de son abattage qu’il lui envoie des textos pour le persuader de rester. Les réponses de Lass à ces messages sont révélées dans le bouquin de Diego Torres. Cela donne des échanges exaltés :- «- «- «- «(en réserve,) »- «- «- «Le 21 mars 2012, Lass est remplacé à la 29minute de jeu à Villarreal . Le divorce est prononcé. Le Français n’apparaît plus sur la feuille de match. Officiellement, il est blessé. En réalité, il ne veut plus jouer. Un mois avant le match à Villarreal, Lass s’était pointé dans le bureau du coach pour lui gueuler dessus : «» Finalement, Lass se barre à l’Anji Makhatchkala en septembre 2012. En Russie , il double son salaire.Dans le livre de Diego Torres, un témoin anonyme proche du vestiaire madrilène affirme que «» En 2015, Lass livre sa version sur sa relation féroce avec le Mou dans: «» Un orgueilleux plus sexy que Gisele Bündchen donc.