Jovetić-Lopes, la nouvelle idylle

En déplacement à Strasbourg, Monaco va encore miser sur sa doublette détonante du moment, Stevan Jovetić et Rony Lopes, pour conforter un peu plus sa deuxième place.

Par Kevin Charnay

Sur un long ballon d’ Andrea Raggi Marcelo manque son contrôle et redonne le ballon bêtement à Rony Lopes . Le Portugais joue vers l’avant en première intention vers Stevan Jovetić. Le Monténégrin contrôle de la poitrine, protège son ballon et lui remet tout de suite dans la course. La frappe croisée de Lopes fait mouche et trompe son homonyme qui garde les cages de l’OL. Les deux hommes impliqués directement dans le but exultent. On joue la 88minute, et l’AS Monaco vient d’inscrire le but du 3-2, celui de la victoire, contre son concurrent direct qui menait pourtant 0-2. Une juste récompense pour Lopes et Jovetić. Pendant une mi-temps entière, alors que les Monégasques étaient réduits à dix après l’expulsion de Keita Baldé, les deux hommes ont mené à eux seuls toutes les contre-attaques monégasques avec un engagement, une justesse technique et une rapidité rares. Un véritable déclic pour deux recrues monégasques jusque-là en délicatesse. Depuis, Rony Lopes et Stevan Jovetić sont bel et bien les hommes forts de l’ASM.Avant le début de l’année 2018, il était difficile d’imaginer Jovetić dans la peau de l’homme providentiel. Arrivé au dernier moment à Monaco après avoir fait faux bond à l’Olympique de Marseille, l’ancien de la Fio fait des débuts honorables avant de se blesser en sélection et d’enchaîner les pépins physiques. Une vilaine habitude depuis le début de sa carrière. Une vraie déception en première partie de saison, à tel point que certaines rumeurs l’annonçaient déjà sur le départ cet hiver. Mais il est resté, et depuis cette fameuse entrée en jeu plus que réussie contre l’Olympique lyonnais, Stevan Jovetić retrouve du rythme et peut enfin s’exprimer. Depuis la blessure de Radamel Falcao , c’est à lui que revient la lourde tâche d’être à la pointe de l’attaque monégasque.» , explique le Monténégrin. C’est un fait, Jovetić n’est pas un vrai chasseur de buts comme peut l’être Falcao. Il aime aller au ballon et décrocher, il a besoin d’un bloc compact et de joueurs proches de lui pour combiner avec eux et faire jouer sa finesse technique. Et ça marche, puisque Monaco a gagné en fluidité. L’ASM a même remis la formidable machine offensive en route avec seize buts marqués lors des cinq dernières rencontres. Et là-dedans, Stevan Jovetić présente un bilan personnel très convaincant, avec quatre buts – dont un amour de ballon piqué contre Angers – et deux passes décisives. Les deux pour Rony Lopes , son ancien coéquipier de Manchester City.Si Stevan Jovetić revient de loin à Monaco, c’est aussi le cas pour Rony Lopes . Et la transformation du Portugais est encore plus impressionnante. Après une formation sans suite à Manchester City, et deux prêts moyennement concluants à Lille, le Portugais peut enfin jouer à Monaco et arrive cet été avec le statut de recrue, même s’il appartient au club de la Principauté depuis 2015. Remuant, mais parfois imprécis, Lopes change peu à peu de costume au fil de la saison en laissant de côté celui de passeur pour s’improviser buteur en l’absence de Falcao, qui se goinfrait jusque-là l’immense majorité des buts monégasques. Sept fois passeur, mais seulement deux fois buteur lors de la première partie de saison, le Portugais a déjà planté six fois en 2018, dont cinq depuis le match de Lyon et la blessure du Colombien., assure Leonardo Jardim » L’ailier de 22 ans a faim cette saison et a toujours envie de «» . «» , a-t-il conscience. Tout comme Stevan Jovetić. Sûrement pour ça que les deux hommes se donnent à fond en attendant le retour du Tigre, histoire de donner des maux de tête à Leonardo Jardim