Bernard Blaquart quatre ans de plus à Nîmes

JR

Après avoir réussi l'exploit de faire remonter le Nîmes Olympique en Ligue 1, Bernard Blaquart a prolongé le contrat qui le lie au club gardois jusqu'en 2023.D'abord responsable du centre de formation nîmois, le Charentais avait initialement repris l'équipe première en intérim, en remplacement de José Pasqualetti , fin novembre 2015. Il est parvenu à remonter la pénalité de huit points infligée au NO cette même saison, avant d'installer son équipe dans le haut du tableau de Ligue 2, et de finalement réussir à monter en Ligue 1, vingt-cinq ans après la descente. À 60 ans, l'ancien joueur des Girondins de Bordeaux tentera donc de s'habituer au plus vite à l'élite, et d'y maintenir le club la saison prochaine.Il serait bon pour le Nîmes Olympique de sécuriser Umut Bozok pour l'an prochain. Et l'attachant Téji Savanier , tiens, pour sa patte droite et pour son blase génial.