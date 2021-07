Pourquoi les videos Live reaction sont-elles si populaires ?

Le concept inonde Internet depuis plusieurs années, a explosé pendant l'Euro et n'a pourtant rien de révolutionnaire : sur la toile, les gens se filment pendant un match, captent leurs réactions en direct et en font profiter le monde entier avec des dizaines (voire des centaines) de milliers de vues à la clé. Entre procuration et interaction, plongée dans un sous-genre de Youtube auquel vous ne pouvez pas échapper.

Par Jérémie Baron

Propos des Twins FIFA, de Marc Baron et d'Hakim recueillis par JB

Liam et Vincent forment « Les Twins Fifa » et pèsent à l'heure qu'il est près de 110 000 abonnés sur Youtube. Et s'ils sont surtout connus - comme leur nom l'indique - pour leur contenu gaming proposé sur FIFA Ultimate Team, les deux jumeaux tapent aussi, de temps en temps, plusieurs dizaines de milliers de vues grâce à un concept simple comme bonjour et désormais ultra démocratisé : les vidéos réactions de rencontres de foot.Né dans la deuxième moitié des années 2000 avec quelques internautes filmant leur enfant ou leur grand-mère à un moment de surprise dans le cadre familial, le concept desau sens large a surtout débarqué dans les tendances Youtube lors de la décennie suivante. À savoir lorsque les créateurs de contenu s’en sont emparés pour en faire à toutes les sauces autour de ce qu’englobe la pop culture, d’un clip suggestif de Nicki Minaj à une cérémonie des Oscars . À chaque fois, le même dispositif : une ou plusieurs personnes face caméra qui offrent à l’internaute leur tête à la découverte d’un programme, avec tous les instincts primaires que cela peut impliquer. La chose a explosé pendant le premier confinement - période pendant laquelle, ironiquement, le football n’existait presque plus - principalement autour de bande-annonces (de séries et films) ou de chansons.Inévitablement est né un sous-genre footballistique dans lequel les gens captent leurs réactions spontanées - du moins vendues comme telles - devant un match et balancent, au coup de sifflet final, un best of - d’une dizaine de minutes - de leurs pétages de câble sur Youtube. Même dans le petit monde du ballon, cela peut marcher avec tout, y compris l’annonce d’une liste de Didier Deschamps . Parfois, on a même droit à des directs dans lesquels on suit, au moment où une rencontre se joue, les facéties du Youtuber - ou Twitcheur - en question. En tout cas, ça marche., témoigne Hakim, de la chaîne "Hakim pas possible" (36 600 suiveurs sur la plateforme)Le Franco-marocain, spécialisé dans ces vidéos réactions mais dont la majorité du contenu reste tout de même centré autour du rap, en est l’exemple parfait : aujourd’hui sur Youtube, on réagit à un France-Suisse comme on analyse en direct le nouveau clip de Freeze Corleone ou le trailer du dernier Marvel.Attention à ne pas confondre avec les débriefs à chaud, dont Mohamed Henni est le principal ambassadeur. Non, on parle ici de ceux pour qui le spectacle se fait uniquement pendant les 90 (ou 120) minutes de jeu, et qui ont déjàleur oeuvre sur Internet au moment où Henni enregistre ses folies., témoigne HakimEt à l’heure où un Álvaro Morata qui rate une occasion se retrouve en tendances Twitter dans les secondes qui suivent, et où un résumé de match surgit sur Tik Tok avant même son terme, c’est une perpétuelle course contre la montre dans laquelle les créateurs de contenu se tirent la bourre et tentent de se démarquer. Hakim toujours :Alors, pourquoi ? Pourquoi un tel engouement pour un objet qui ne demande aucun apport créatif et qui semble déjà caduc au moment de sa publication ?, détaillent les Twins. Hakim pousse le raisonnement :Le phénomène est international et pendant le championnat d’Europe en juin et juillet, ce sont des vidéastes de tout le continent qui s’y sont collés, atteignant des centaines de milliers de visionnage sur certaines productions. À l'image de l'Anglais Mark Goldbridge, supporter de Manchester United qui s'est spécialisé dans cet exercice et a réuni 1,7 million de personnes sur son live (de près de quatre heures) d'Italie-Angleterre, récemment., avancent les deux franginsAttirer les vues relève de l'exploit puisqu'aucun extrait du match en question n'est évidemment toléré, comme l'explique « HPP » :Pour les Youtubers, lessont donc une manière, sans aucune prise de tête logistique ou créative, de s'appuyer sur la fidélisation de leur communauté pour offrir du contenu estampillé 100% authentique et qui représente une vraie cour de récréation, pour le créateur comme pour l'internaute :, posent Liam et VincentFondateur de l'agence Vista Sports qui s'occupe notamment des intérêts des Twins FIFA, Marc Baron corrobore :Au fond, les vidéos réactions nous ramènent à ce que nous sommes tous : de simples mortels dépendants de nos émotions face à la magie de ce qu'on nomme football.