Victor ose et mène Lille à la victoire

Quand deux équipes en construction s'affrontent, on peut s'ennuyer ou suivre l'émergence d'un talent. Au stade Pierre-Mauroy, on a eu droit à la seconde option. Au grand dam des Stéphanois, il est Lillois et s'appelle Victor Osimhen, auteur d'un doublé (3-0).

Maignan – Bradaric, Djalo (Soumarao, 81e), Fonte (cap.), Çelik – André, Gabriel (Niasse, 76e) – Ikoné, Yazici, Bamba – Rémy (Osimhen, 19e). Entraîneur : Christophe Galtier.

Ruffier – Debuchy, Moukoudi, Perrin, Kolodziejczak – M'Vila, Aholou – Nordin (Diony, 72e), Boudebouz, Bouanga (Hamouma, 61e) – Khazri (Beric, 72e). Entraîneur : Ghislain Printant.

Comment remplacer un mec à 22 buts et 11 passes décisives en championnat ? Début de réponse : en mettant un type de 20 piges à quatre buts en moins de deux matchs complets à domicile. Victor Osimhen, puisqu'il s'agit de lui, a fait tomber les Verts comme un grand. Pur finisseur, le nouvel attaquant lillois a sublimé un jeu lillois en développement, à base de justesse technique et de latéraux hauts, très hauts. Il n'est pas dit que le LOSC n'aurait pas trouvé la faille sans sa recrue. Car Saint-Etienne a été décevant derrière, au milieu et devant. Insuffisant pour espérer autre chose qu'un retour avec une valise en supplément dans la soute. Ghislain Printant a du boulot.Il a frappé, il a cadré, il a marqué. 37minute, Victor Osimhen fait la passe de trois. Troisième frappe ajustée en Ligue 1, troisième but, troisième passe venue d'un défenseur (Fonte et Celik contre Nantes, Bradaric ici) : le Nigérian est le grand bonhomme de la première période... sans être sur le pré au coup d'envoi. Mais la blessure musculaire de Rémy l'envoie au feu et le gamin, véritable aimant à ballons, ne perd pas du temps pour imprimer son blase sur le panneau d'affichage et dans les mémoires.Au moment du changement, le rythme est ralenti malgré les tentatives de combinaisons de Khazri et Bouanga, toujours à droite (la remise du premier pour le second à la 10minute, on en veut tous les jours). Sainté contrôle moins le ballon, mais parvient à se mettre rapidement en position en jouant vertical et en misant sur la finesse technique de son buteur tunisien. Lille fait davantage dans les combinaisons sur petits espaces avec la qualité de passe de Yazici. Jusqu'à ce but tout en BIO-dynamie. Bamba-Ikoné-Osimhen, sans oublier le centre en une touche du très actif Bradaric, ça va vite, ça dépasse Perrin et ça termine au fond. Evidemment, ça vient du côté gauche lillois, droit stéphanois, là où le jeu a très largement penché pendant 45 minutes.On se dit que, tout de même, on aimerait voir davantage Boudebouz. Que Nordin pourrait se montrer, lui aussi. Ou Debuchy commencer son match. Bref, on en attend plus de la part des Stéphanois, et pas seulement des interventions de Moukoudi et Aholou. C'est d'ailleurs le prêté monégasque qui presse et frappe dans les nuages avant l'heure de jeu. Lille gagne moins de duels, il y a peut-être la place pour un retour. C'est sans compter un penalty généreusement accordé à un Bamba à la glissade avant impact de Debuchy, et transformé par le même Bamba. Mais Osimhen ne compte pas se faire voler la vedette, ni par la VAR, ni par Diony et Beric entrés en jeu. Alors il offre une leçon de buteur. Encore un centre d'un défenseur, Celik, encore un contrôle au poil, encore un pivot, un sens du but, une frappe au fond. C'est trop fort pour Sainté. C'est très bon pour le LOSC.