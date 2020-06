Une pré-saison interminable en Suède

GL

Voilà plus de cinq mois, c'est-à-dire depuis janvier, que les joueurs de la première division suédoise (l’Allvenskan) répètent leurs gammes, travaillent physiquement et attendent de pouvoir retrouver les terrains pour la compétition qui devait reprendre le 4 avril. Bref, une pré-saison interminable. Et si la Suède s'est distinguée de ses voisins européens en imposant pas de confinement à sa population, les rassemblements de plus de 50 personnes ont été interdits. Résultat, les autorités ont logiquement repoussé le début du championnat au 14 juin.Mais voilà, les joueurs n'en peuvent plus de se préparer. «» , raconte par exemple Blair Turgott (Ostersunds FK), à la BBC . Fredrik Ulvestad, milieu de terrain passé par Burnley confirme : «» Une situation difficile, qui l'est encore plus pour les joueurs étrangers ne pouvant pas toujours rentrer voir leurs proches dans un autre pays.Une situation qui entraîne cette question : une longue préparation diminue-t-elle le risque de blessures ?