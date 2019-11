Une collaboration entre l'équipe de France et Captain Tsubasa

Tellement fier ! Quasi 2 ans qu’on taffe sur ce cross over de folie entre la @FFF et Captain Tsubasa, j’avais pour projet de faire ça pour la coupe du monde mais c’est maintenant et avec l’équipe championne du monde ! Bravo à @FrancoisKerrec et ses équipes qui ont été parfaites pic.twitter.com/tn36vTakDS — Sebastien-Abdelhamid (@SAbdelhamid) November 18, 2019

Attrapez-les to... ah non, ce n'est pas ça.La qualification pour l'Euro 2020 en poche, l'équipe de France de football a annoncé ce lundi soir une grande collaboration avec le mangaka Yoichi Takahashi, papa du célébrissime Captain Tsubasa, puis de la série animée Olive et Tom. L'alliance de ces deux univers, faite à l'initiative du journaliste Sébastien-Abdelhamid Godelu, a été dévoilée avec plusieurs visuels mettant en scène des joueurs des Bleus avec les héros de Captain Tsubasa.Un tweet de Takahashi lui-même, dévoilant un visuel avec inscrit «» , laisse présager que la collaboration devrait prendre une autre ampleur la saison prochaine. Captain Tsubasa avait fait son retour sur les écrans en 2018, avec une réadaptation animée après une longue absence.Quand on vous disait que Kanté avait les poumons pour parcourir le terrain d'Olive et Tom, c'était pas du flan.