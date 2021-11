Un ramasseur de balle refuse de donner le ballon à la gardienne d'Aston Villa

Move over, Swansea kid from 2013. There’s a new sheriff in town pic.twitter.com/TrlYnxiPUM — FootballJOE (@FootballJOE) November 20, 2021

Non, c'est non.Le match Manchester City-Aston Villa, comptant pour la 8journée de Women's Super League, a été le théâtre d'une drôle de scène. Alors que le score est de 0-0 et qu'on s'approche de la pause, Hannah Hampton, la gardienne d'Aston Villa, s'adresse au ramasseur de balle pour qu'il lui donne le cuir. Mais le gamin n'est pas de cet avis et reste impassible devant la joueuse, qui apprécie moyennement d'attendre, avant de finalement récupérer la balle. Pas contente du comportement du jeune garçon, Hannah Hampton peut aussi être en colère contre elle-même et son équipe, qui a pris cinq pions en seconde période.Bravo pour le sang-froid, n'est-ce pas Eden Hazard