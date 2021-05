Ramé devrait être le prochain directeur sportif des féminines du PSG

AL

La Tour Eiffel se pare d'un scapulaire.D'après, Ulrich Ramé (48 ans) serait sur le point d'être nommé directeur sportif de l'équipe féminine du Paris Saint-Germain. L'ancien portier et totem des Girondins de Bordeaux (plus de 500 matchs disputés entre 1997 et 2011), actuel directeur des opérations du football du FCGB, devrait récupérer le poste laissé vacant par Bruno Cheyrou en 2020.Le banc devrait également subir un changement majeur : en fin de contrat dans un mois, le coach Olivier Échouafni ne sera pas prolongé et pourrait être remplacé par Gérard Prêcheur. L'ancien entraîneur de l'OL féminin (2014-17) serait d'accord avec l'état-major parisien pour arriver en même temps que Ramé dans la capitale et prendre les rênes de l'équipe.Ramé et Prêcheur chez une entité sur le point d'être sacrée , le sens du symbole.