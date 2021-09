Tu sais que tu entraînes une équipe de foot amateur quand…

Au fond, les coachs se ressemblent tous. Ils partagent en tout cas un objectif commun : gagner des matchs. Reste que le quotidien de Pep Guardiola n’est pas le même que celui des entraîneurs en amateur. Tu sais que tu es coach (en) amateur quand...



... tu es bénévole.... être coach n’est pas ton métier. C’est un agréable loisir.... tu es également joueur dans l'équipe que tu diriges. Tu es joueur-entraîneur, quoi.... tu t'es déjà retrouvé arbitre de touche pour dépanner.... tu es un juillettiste.... tu as même déjà réservé des vacances en juin pour ne pas manquer le stage d’été.... pour toi, la Coupe de France, c'est seulement le mois d'août.... un entraînement sur quatre est annulé parce qu'il n'y a pas assez de monde.... un entraînement sur quatre est annulé parce qu'il y a Ligue des champions.... tu t'es déjà retrouvé avec dix joueurs sur la feuille de match. Heureusement que Kévin avait apporté ses chaussures, au cas où, pour dépanner.... tu commences par une séance corner, puis tu finis par des frappes. Classique.... un joueur sur 20 comprend tes exercices.... l'intendant a oublié d'ouvrir les vestiaires, l'entraînement est donc annulé.... en septembre, ton meilleur joueur est venu te dire que... tu constates à chaque mois d'août qu'un été au rosé peut détruire toute une équipe.... tu dois soudoyer le videur de la boîte de nuit du coin pour qu'il recale tes joueurs le vendredi soir. Tu aimes beaucoup Guy Roux.... tu as déjà reçu une invitation pour aller voir le club de Ligue 1 du coin au stade. Plusieurs fois.... tu as déjà reçu une invitation de la FFF pour aller voir un match de l’équipe de France à Saint-Denis. Une seule fois.... tu as déjà eu le droit au discours d'une maman en colère parce que son fils n'était pas titulaire.... puis, le papa est venu en rajouter une couche.... même le tonton est venu mettre son grain de sel.... un joueur par match ne se réveille pas pour le coup d'envoi.... l'ardoise de la buvette dépasse ton salaire annuel brut.... ton numéro 7 a toujours des Mercurial. Toujours.... ton numéro 3 a toujours des Kaiser. Toujours.... tu n'as pas hésité à indiquer sur ton Linkedin que tu avais entraîné le Domloup SP pendant trois ans. Sait-on jamais.... Pep Guardiola joue sans numéro 9 depuis une saison. Toi, ça fait dix ans que ça dure et toujours pas de nouvelles de Manchester City.... ton numéro 6 te lâche une fois par mois pour faire un semi-marathon.... tu as acheté une belle glacière pour te poser dessus pendant les matchs. « El local » , c'est ton surnom dans ton patelin.... tu as lu toutes les biographies des grands entraîneurs de ce sport. Tu as beaucoup appris.... tu as aussi lu plein de bouquins sur l'art du management. Tu n'as jamais rien appris.... ton fils joue dans ton équipe.... ton autre fils joue aussi dans ton équipe. Mais attention, pas de passe-droit.... tu t’appelles Oumar coach.... tu as déjà pris des notes devant un match de Ligue des champions le mercredi soir. Surprise : tu ne t'en es jamais servi.... tu es un ancien joueur professionnel qui veut faire ses preuves et tranquillement grimper les échelons. Le piston, très peu pour toi.... tu disposes d’une sacrée collection de survêtements dans ta garde-robe.... le foot, c’est ta grande passion. Et cela ne changera jamais.... tu as toujours un boomer dans l'équipe qui n'a pas compris comment fonctionnait SportEasy.