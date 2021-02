Troyes et Clermont carburent, Le Havre assure

Peu de buts, pas mal de suspense et des résultats plutôt logiques : bienvenue en Ligue 2, où Troyes (leader) et Clermont (troisième) ont respectivement battu Rodez et Chambly pour continuer leur bon championnat. Pendant ce temps-là, Le Havre est allé gagner à Châteauroux comme Nancy à Dunkerque. De leur côté, Pau et Grenoble ont partagé les points avec Paris et Amiens tandis que Caen s'est imposé devant Niort.

Par Florian Cadu

Weber (74Résumé de la première mi-temps : un but, en faveur des Chamois, annulé pour hors-jeu. Résumé de la deuxième mi-temps : un poteau sur un coup franc de Jacob en faveur de Niort, et un goal de Weber pour Caen. Et ce n'est pas immérité., comme le nombre total de frappes cadrées.40minute, au stade Gaston Petit. Grange prépare sa volée, la claque... mais voit son ballon fuir le cadre. Tant pis pour Châteauroux, tant mieux pour Le Havre. Car après l'entracte, c'est bien Le HAC qui fait la bonne affaire en laissant le soin à Bonnet de transformer son penalty d'une panenka toujours plaisante. De toute façon, les visiteurs ne sont pas venus là pour faire le spectacle., comme le nombre de rencontres consécutives du Havre avec moins de trois buts marqués.Un arrêt de la jambe pour Demarconnay devant Diarra, un arrêt d'Olliero sur un coup de casque de Laura : voilà ce qu'il faut retenir du premier acte, lors de ce Pau-Paris a priori déséquilibré. A priori seulement, car c'est bien l'outsider qui passe devant après la pause avec une réalisation d'Itaitinga. Mais à huit minutes du terme, Abdi remet l'église au milieu du village à bout portant sur corner. Ce sera tout et c'est déjà beaucoup pour les locaux, qui loupent toute de même la position de barragistes., comme le nombre de parties consécutives sans succès pour les hommes de la capitale.Avec Planté comme gardien remplaçant et entraîneur sur le banc en raison d'un cluster, Chambly débarque en victime expiatoire au vu de la situation sanitaire dans laquelle il est plongé et de l'adversaire chez qui il se rend. Sauf que le barragiste fait contre toute attente acte de résistance, et Clermont ne parvient pas à trouver la faille. Jusqu'à l'heure de jeu et le centre parfait de Dossou pour Bayo, qui inscrit son quatorzième pion de la saison. Et qui voit le jeune Schacherer, 19 ans et rentré à la 74, manger deux biscottes en express pour laisser ses potes à dix. Hop, voilà le podium atteint (en doublant Grenoble) et Toulouse rejoint (avec un match en moins, côté TFC) !, comme le nombre de joueurs positifs au coronavirus à Chambly, sans compter l'entraîneur Bruno Luzi.Quelques secondes de jeu... Et but ! En bon leader, Troyes ouvre le score très tôt grâce à une passe décisive de Barthelmé pour Touzghar. Rodez a beau réagir, son égalisation sur un retourné de Bonnet est refusée pour hors-jeu. Surtout, le premier de Ligue 2 lui refait le coup en plantant dès l'entame de deuxième mi-temps avec un nouveau service de Barthelmé pour le crâne de Pintor qui oblige Sanaia a marquer contre son camp. Et il est déjà trop tard, lorsque Dembélé réduit la marque. Un 2-1 suffisant, pour le patron de la deuxième division. Qui est bien parti pour monter d'un cran., comme le nombre de minutes qu'il a fallu à Troyes après le coup d'envoi pour passer devant.Des actions, mais pas de tremblement de filet. Longtemps, le 0-0 de ce Grenoble-Amiens tient la marée. Jusqu'au coup de sifflet final, en fait. Pourtant, Alphonse et Blin s'activent pour le faire bouger. Comme Ravet, qui voit cependant Gurtner faire le boulot dans ses cages. Rien à faire : Anani se coltine un rouge en relevant Coly de manière agressive et les bulles demeurent trop fortes pour le GF 38, qui perd du terrain pour les places d'honneur. Amiens aussi, d'ailleurs., comme le nombre de nuls cumulés des deux formations.Pas sexy, ce Dunkerque-Nancy ? Sur le papier, peut-être. Mais dans le concret, c'est autre chose. la preuve avec ce but refusé à Diarra pour hors-jeu, ce penalty réclamé par l'ASNL pour une main ou cette frayeur de Maraval qui tombe dangereusement à la suite de sa sortie. Dans tout ce bazar, Kebbal livre un coup franc sur la tête de Tchokounté qui fait mouche. Puis, Biron lui répond malgré un sauvetage de Maraval face à Latouchent juste avant. Un Biron qui s'offre ensuite un doublé, pour donner les trois points à sa bande. Ouf, un peu d'air par rapport à la zone rouge !, soit le nombre total de matchs sans victoire en championnat pour Nancy, contre seulement six succès.