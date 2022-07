Tottenham l’emporte 6-3 contre l’équipe all-star du championnat sud-coréen

Full-time in Seoul! Important minutes in the tank, we keep moving forwards! pic.twitter.com/c2bGvPn3Kt — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) July 13, 2022

Wimbledon est à peine terminé que le tennis reprend déjà ses droits.En pleine tournée en Corée du Sud, Tottenham s'est offert le scalp de l'équipe all-star de la K-League. Composée en majorité d'internationaux sud-coréens, la formation locale comptait aussi dans ses rangs le défenseur néerlandais Dave Bulthuis (Suwon SB), l'attaquant sud-africain Lars Veldwijk (Suwon FC), l'attaquant bissau-guinéen Gerso Fernandes (Jeju United) et le milieu serbe Aleksandr Paločević (FC Séoul).De son côté, Antonio Conte a pu s'appuyer sur l'essentiel des ses hommes forts. C'est d'ailleurs grâce à eux que lesse sont imposés : Eric Dier a ouvert le score (30), Jin-hyeok Kim a trompé son propre gardien (47), puis Harry Kane (54, 75) et Heung-min Son (68, 85) ont frappé deux fois chacun. Score final : 6-3 pour le club londonien.Ça valait le coup de s'épuiser à n'en plus pouvoir tenir debout