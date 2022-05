Top Nueve : virées de Benzema à Saint-Denis

Karim Benzema a beau être un Lyonnais adopté par Madrid, son histoire s'est écrite en partie dans le 93, du côté de Saint-Denis. Retour sur ses soirées les plus marquantes sur la pelouse du Stade de France. Avant d'y écrire peut-être sa plus belle page en éteignant Liverpool, ce samedi.

1. Pétards mouillés en Gambardella

2. Pas du genre à faire l’Autriche

3. À la baguette pour le doublé

4. Aubaine-zema

5. Torse plombé

6. Ukraine de champions

7. La grande Realade

8. Capitaine d’un soir

9. Passage au stand

Hatem Ben Arfa, Loïc Rémy, Anthony Mounier... Le premier passage de Benzema au Stade de France est marqué du sceau de la génération 1987. Pas étonnant donc que ça soit un échec cuisant. Immenses favoris en finale de Gambardella, les jeunes de l’OL se font laminer 6-2 par le Téfécé. Le jeune Karim a quand même le mérite de faire passer la pilule alors que les Gones se prennent une bulle. Rebelote l’année suivante contre Strasbourg. Benzema marque le seul but lyonnais et ne peut empêcher la défaite de son équipe (1-3). De son côté, HBA déclenche une polémique en ne se présentant pas le jour du match. Seize ans plus tard, rien n’a changé.Dans la nuit dionysienne, celui qui est alors la doublure de Fred en club - oui, c’est possible - honore sa première sélection avec l’équipe de France lors d’un amical contre l’Autriche. Lancé à la mi-temps par Raymond Domenech, le numéro 20 du jour remplace Djibril Cissé. La connexion des champions d’Europe U17 fonctionne toujours, et Samir Nasri, lui aussi novice en Bleu, sert Benzema à l’entrée de la surface pour l'unique but de la partie. Renard des surfaces déjà.« Être un enfant, c'est du sport » selon le slogan. Flocage Pitch bien en vue et fort de ses vingt ans, Karim Benzema l'a bien compris. Déjà champion de France avec l'OL, KB10 revient dans une enceinte dionysienne qu’il a enfin conquise sous la tunique bleue après ses échecs en jeunes. Cette fois, Lyon l’emporte sur le plus petit des scores contre le PSG au bout de la prolongation. Le futur Madrilène se fait toutefois chaparder l'par Kader Keïta qui dévie involontairement son centre démentiel pour Sidney Govou.Si vous cherchez « France Irlande 2009 - Benzema highlights » , vous ne trouverez rien d’autre qu’une reproduction du penseur de Rodin sur le banc de touche tricolore. Une discussion avec Steve Mandanda par-ci, un frottage de mains parce que ça caille à Saint-Denis par-là. Cette soirée de samedi soir déçoit à première vue. Mais le néo-Madrilène peut remercier Tonton Pat’. En brisant le nez de Julien Escudé dès la neuvième minute de ce barrage maudit, Évra contraint Domenech à changer tôt. Tout le match, la réalisation harcèle lealors que Henry, Anelka et Gignac peinent à inquiéter Shay Given. Il n’entrera finalement jamais. Tant mieux pour lui, son nom ne sera pas associé à ce match de la honte, ni même au mondial sud-africain qui a suivi d’ailleurs.France-Brésil, match de gala, Zidane dans les gradins, une charnière Mexès-Rami sortie de la villa des cœurs brisés. Mais surtout un high-kick dans le thorax de Benzema porté par Hernanes qui lui donnera le droit de prendre sa douche un peu plus tôt. Remis de ce geste barbare, le Brondillant donne la victoire à son équipe à la suite d’un bon travail de Jérémy Ménez. Gourcuff, Malouda, M’Vila et Laurent Blanc sélectionneur, cette équipe de France manque au football.Alors que l’équipe de France est en pleine reconquête d’un public qui connaît plus l’arrêt du bus que les buts, les Bleus sont contraints à l’exploit après avoir perdu 2-0 à en Ukraine, avec comme objectif une qualification pour la Coupe du monde 2014 au Brésil. Mis sur le banc à l’aller, la Formule 1 démontre dès le premier virage la différence avec le karting à la pointe de l’attaque. Ironie du sport, Benzema marque deux buts, un licite refusé et un hors-jeu accepté. Une victoire 3-0 hors du temps avec un doublé de Sakho, symbole du premier coup d’éclat de l’ère Deschamps. Le jour où tout a basculé.Lieutenant de CR7 en club, KB9 profite de la trêve internationale pour donner la leçon à son pote. Dès la troisième minute de jeu, l’attaquant aux deux traits sur le crâne rôde dans les six mètres pour reprendre une saucisse de Sagna mal renvoyée par Rui Patrício. Sa besace pleine, Benzema se mue en passeur pour Pogba. Histoire de montrer à Ronaldo qu’il peut faire briller n’importe quel joueur à boucle d’oreille. On demande à voir ce qu'aurait donc donné un France-Portugal en 2016 avec Karim sur le pré.Pour la première et la dernière fois de son histoire internationale, Benzema porte le brassard de capitaine. Une rencontre face à laet Neymar avec des allures dequi va tourner à l’avantage des. Au-delà de la défaite, c’est le dernier match au Stade de France avant sa mise à l’écart pour des raisons « sportives » .Dans un Stade de France réduit à peau de chagrin pour des raisons sanitaires, l’équipe de France dispute son dernier match de préparation pour l’Euro 2021 devant 5000 spectateurs. Son retour avec le maillot bleu après cinq ans bloqué au garage va tourner court après avoir ressenti une gêne musculaire avant la mi-temps. Sans gravité heureusement. Durant son absence, Karim a eu le temps de devenir un homme nouveau, plus de barbe que de cheveux, trois nouvelles Ligues des champions dans la musette et un bandage à la main en guise de porte-bonheur. Une amélioration du moteur qui change tout.

Par Gabriel Joly et Harrel Mbadinga Obame