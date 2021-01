Top 10 : Ces joueurs et joueuses qui portent le mieux la Predator

#2: Wendie Renard

Au début de sa carrière, la défenseuse de l'Olympique lyonnais et des Bleus rangeait ses grands compas dans des paires de Lotto. Et puis, au fur et à mesure que les trophées se sont empilés dans son armoire, elle a décidé de confier ses outils de travail à la Predator. Aujourd'hui, plus besoin de présenter Wendie Renard, ses 14 titres de championne de France, ses 7 Ligues des champions et ses 127 sélections avec l’équipe de France, ses stats le font pour elle et la placent parmi les meilleurs de l'histoire de ce sport, tous genres confondus.