Après sa victoire à l'US Open, Medvedev explique sa célébration FIFA

Valentin Rongier et Jimmy Briand font des émules.Dans la nuit de dimanche à lundi, Daniil Medvedev a réussi plusieurs exploits. D’abord, il a remporté son premier Grand Chelem en remportant l’US Open. Ensuite, il l’a fait face à Novak Djokovic (6-4, 6-4, 6-4), lequel n’avait plus perdu en tournoi majeur depuis octobre 2020. Ce qui a donc empêché le Serbe de réaliser le Grand Chelem calendaire et de dépasser Roger Federer et Rafael Nadal au nombre de trophées du genre. Pour couronner le tout, le fan du Bayern et de Franck Ribéry a remercié le stade - qui a acclamé ses fautes pendant toute la partie - en célébrant par terre, à la manière d’un saumon.Après la partie, il a souri au public :Le Russe s’est montré un peu plus loquace en conférence de presse :Pendant ce temps-là, Djokovic a