Bonucci mange 10 000 euros d'amende pour s’en être pris à un dirigeant de l’Inter

Ma che ha fatto Bonucci al gol di Sanchez? pic.twitter.com/XMxUehnwz4 — Roberto Dupplicato (@duppli) January 12, 2022

La violence, ça ne paye pas.Mercredi soir, alors que la finale de Supercoupe d'Italie entre l'Inter et la Juventus s'éternise et semble se diriger vers une séance de tirs aux buts, Massimiliano Allegri décide de faire entrer Leonardo Bonucci pour qu'il puisse tirer un des penaltys. L'international italien n'entrera jamais, car Alexis Sánchez vient crucifier la Juventus au bout du temps additionnel et donner la victoire à l'Inter (2-1). Leonardo Bonucci, sûrement frustré non seulement par la défaite mais aussi d'être resté debout sur le bord de la pelouse sans entrer en jeu, n'a sûrement pas apprécié les mots d'un dirigeant intériste derrière lui - le secrétaire technique Cristiano Mozillo - et l'a poussé de manière agressive.La séquence a été filmée, a fait le tour des réseaux sociaux et a été détectée par un le bureau du procureur fédéral. Leonardo Bonucci a écopé d'une amende de 10 000 euros pour son geste. L'Inter a également été sanctionné d'une amende de 5000 eurosMême quand on l'empêche de rentrer, Bonucci parvient à se faire remarquer.