Suivez en direct la cérémonie des Trophées UNFP

Des noeuds pap', des costards, des sourires forcés et des discours prêt-à-dérouler, c'est le programme de cette 28e édition des Trophées UNFP, le gala du foot français. Reste à savoir si la razzia promise à Kylian Mbappé se réalisera.

Nzonzi il a géchan depuis qu’il est champion du monde #TropheesUNFP pic.twitter.com/ZC3msNC6dP — Bri (@th3br1ll4nt) 19 mai 2019

Par Mathieu Rollinger

Comédie toujours, Pamela Anderson et « sa moustache » débarquent juste avant la fermeture des portes.La tristesse de Lionel Abelanski, comédien qui regrette à demi-mot d'être là plutôt qu'à Cannes, tout en s'excusant de ne pas trop avoir suivi la Ligue 2 parce qu'il jouait au théâtre... T'inquiètes pas vieux, Frank Leboeuf fait ça tous les jeudis soirs.Heureux d'apprendre que Hatem Ben Arfa n'a «» .Bordel, il a pas changé Stéphane Dalmat.Elle dégage une telle empathie Marie-Antoinette Katoto ... Je commence à comprendre pourquoi ça ne l'a pas fait avec Coco Diacre.Bon, c'est ultra long cette montée des marches, entre jeux de mots pourris et discours de circonstance... On attaque la cérémonie dans 8 minutes. Allez, zou !Les Lyonnaises, même en gueule de bois après leur victoire en Ligue des champions à Budapest hier, elles devraient être les vraies stars de cette soirée. 2019, année des meufs je vous rappelle.Tiens, Drogba Didier qui passe faire coucou ! Un retour à Marseille , politique en Côté d'Ivoire, calvitie, tous les sujets y passent... Rhalala, ils ont pas peur de créer des polémiques ce soir, bordel.Et le prof Loïc Rémy organise sa sortie de classe avec les élèves Mike Maignan , Jonathan Ikoné, Nicolas Pépé. Quel veston !Sympa d'avoir invité Christophe Galtier au pot de fin d'année du PSG Je vous le dit tout de go, mes chouchous sont présents alors que, d'habitude, ils ne sont pas connus pour joueur en costard :Premier coucou, avec Kylian Mbappé, nommé pour être le joueur de l'année et espoir de l'année (oui ce ne serait pas antinomique). Et après avoir débriefé la saison du PSG , le Golden Boy avoue au micro que son prochain rêve est d'ordre «» .Pour les images, ça se passe sur BeIN, mais au-delà du grand sourire flippant d'Alexandre Ruiz, on semble avoir choisi le parti prit de l'humour. Première blague : la femme de terrain est confondue avec une serveuse par un techos. Bah, y a pas à dire, ça promet.Un seul match de Ligue 1 dimanche vous manque et tout serait dépeuplé ? Pas si vite les petits lapins ! On va s'occuper en suivant la cérémonie de remise des Trophées UNFP. C'est comme ça et pas autrement.