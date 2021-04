Steven Moreira prête main forte à la campagne vaccinale

Belle image que celle de @S_MoreiraOff et d’autres membres du @ToulouseFC donnant un coup de main au centre de vaccination du #Stadium. Cela change de ce que le foot pro a pu nous offrir par ailleurs ce we-end #PSGLOSC. Et c’est d’autant plus appréciable. ??? #Toulouse pic.twitter.com/RRTQOcmEcR — François Guinle (@FrGuinle) April 4, 2021

Décidément, ils sont parfaits, ces Toulousains.Alors que le TFC occupe une très convaincante deuxième place en Ligue 2 et peut sérieusement croire à une montée, le club toulousain y est aussi allé de sa bonne action ce dimanche. Plusieurs bénévoles de la fondation TFC sont en effet venus prêter main forte à la campagne de vaccination qui a lieu en ce moment dans un « vaccinodrome » situé sur l'île du Ramier, non loin du Stadium. Parmi les bénévoles présents, on a notamment aperçu le défenseur droit du TFC Steven Moreira, venu apporter sa pierre à l'édifice.Bon, maintenant, la bonne action ultime serait de laisser passer l'Olympique Saumur en Coupe de France mercredi prochain. On dit ça comme ça.