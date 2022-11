Sondage : Les Italiens soutiendront majoritairement l’Argentine, et se méfient de la France

BG

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Le média italien, n'ayant pas grand-chose à se mettre sous la dent en cette période pré-Coupe du monde (pour des raisons que tout le monde connaît), s'est prêté au jeu du sondage. Et il s'avère que l'Argentine de Leo Messi, ayant reçu le soutien de 35% des sondés, sera le pays le plus soutenu par les Italiens lors du Mondial qatari. Rien de bien étonnant là-dedans puisque l'Argentine est le pays le plus "italien" de la compétition. En effet, L. Martinez, Correa (Inter), Di Maria, Paredes (Juventus), Dybala (AS Roma) et N. Gonzalez (Fiorentina) jouent tous en Serie A. Loin derrière l'Argentine arrive le Brésil (6%), suivi de la Belgique et du Portugal de CR7 (5% chacun).La France, évidemment, par contre est présente au sommet des équipes dont il faudra le plus se méfier. Les Bleus, champions en titre, ont été désignés comme l'équipe la plus dangereuse par près de la moitié des votants (48%). Et l'écart avec le second et le troisième est très conséquent. Derrière la bande à DD arrivent l'Allemagne (12%) et l'Angleterre (10%).Faire rager les italiens, toujours une source de motivation supplémentaire.