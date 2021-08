Sochaux surprend Caen à domicile

225

Caen (4-2-3-1) : Riou - Armougom, Oniangé, Rivierez, Fouda - Demingué, Lepenant - Wadja, Court, Mendy - Shamal. Entraîneur : Moulin.



Sochaux (4-2-3-1) : Prévot - Henry, Ndour, Diedhiou, Pogba - Lopy, Ndiaye - Weissbeck, Mauricio, Do Couto - Kalulu. Entraîneur : Daf.

Quel final, pour une victoire surprise !Omar Daf et Stéphane Moulin avaient pourtant décidé de jouer la carte de la continuité, puisque les deux coachs utilisent les mêmes compos que lors de leur dernier match. La tactique du coach sochalien est claire : abus des longs ballons, à destination d'Aldo Kalulu. Une stratégie plutôt payante, puisque le natif de Lyon oblige Rivierez à dégager en corner (12) puis rate le cadre (14). Les hommes de Stéphane Moulin tentent de réagir, mais Alexandre Mendy est moins inspiré que lors des deux premiers matchs.En deuxième période, Kalulu continue de donner le tournis aux Normands. Mais sa percée côté droit aboutit à un centre, repoussé en corner par Maxime Teixeira (49). Il est enfin récompensé de ses efforts, quinze minutes plus tard : sur un centre tendu de Valentin Henry, Kalulu coupe la trajectoire et le ballon vient mourir dans les filets de Rémy Riou (64)... 1-0 pour le FCSM. Les Caennais poussent et trouvent enfin la faille, à la fin du temps règlementaire. L'amour de frappe enroulée d'Andréas Hountondji s'envole vers la lucarne, et trompe enfin Maxence Prévot (1-1).Les Caennais oublient toutefois de se remettre en place, ce qui permet à Alan Virginius de marquer dès le coup d'envoi (1-2). Hélas, le jeune Sochalien ne finira pas la partie à cause de Zeidane Inoussa : le tacle de l'ailier du SMC est d'abord sanctionné par un carton jaune par Franck Schneider, mais l'homme en noir se ravise et l'exclut devant la gravité de la blessure de Virginius. Stéphane Moulin a beau protester, le visionnage de cet attentat devrait le faire changer d'avis ultérieurement.Pas de 3/3 pour Caen, donc, qui pourrait donc sortir du podium ce week-end.