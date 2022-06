Samuel Umtiti bientôt à Rennes ?

Rennes discute avec Samuel UmtitiLe club breton fait partie des clubs intéressés par le défenseur international français de Barcelone. https://t.co/3BGSqIm1lP pic.twitter.com/T3AE7ht43e — L'ÉQUIPE (@lequipe) June 30, 2022

LB

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Coup dur pour Jean-Michel Aulas et sa philosophie de recrutement 100% anciens lyonnais.Avec Florian Maurice en directeur sportif, Bruno Génésio sur le banc et Martin Terrier en renard des surfaces, le Stade Rennais peut concurrencer l’OL sur ce terrain-là. Et selon les informations de L’Équipe , Rennes envisagerait de renforcer ce contingent avec un autre ancien rhodanien : Samuel Umititi. Avec le départ de Nayef Aguerd , il ne reste que deux défenseurs centraux de métier au SRFC : Loïc Badé et Warmed Omari. Un souci, d’autant que le second est déjà sur le flanc pour les trois prochains mois. L’an passé, Rennes avait été à court de centraux et le milieu Baptiste Santamaria avait dû plusieurs fois redescendre d’un cran pour dépanner. Samuel Umtiti résoudra-t-il ce problème ? Pas sûr… En délicatesse avec son genou notamment , il n’a joué qu’une rencontre la saison écoulée. Le Barça cherche à s’en débarrasser et plusieurs clubs souhaiteraient se faire prêter le champion du monde 2018 sous contrat jusqu’en 2026.Un recrutement suivi de celui d’un chirurgien, de deux infirmiers et de quatre kinés.