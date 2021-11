La Guinée Équatoriale surprend la Tunisie et lui met la pression

Owono - Akapo, Orozco, Saúl Coco, Ndong (c) (Angel, 11e) - Ganet, Machin (Balboa, 89e) - Salvador, Bikoro, Belima (Nlavo, 81e) - Siafa (Nsue, 80e). Sélectionneur : Juan Micha.



Tunisie (4-3-3) : Ben Mustapha - Kechrida, Bronn, Meriah, Maaloul - Ben Slimane (Chaalali, 89e), Sassi (Ben Romdhane, 74e), Laidouni (Khaoui, 86e) - Sliti, Jaziri, Khazri (c). Sélectionneur : Mondher Kebaier.



JB

Wahbi Khazri ne suffit pas toujours.Les deux premiers du groupe B des éliminatoires de la zone Afrique pour le Mondial 2022, la Guinée Equatoriale et la Tunisie, ont offert un match bien terne à Malabo (dans un stade plus ou moins à huis clos) ce samedi. Mais les locaux ont réussi à tirer leur épingle du jeu (1-0) : lerattrape donc les Aigles de Carthage au classement (dix unités mais une meilleure différence de buts tunisienne), à une journée du terme de cette phase de groupes, alors que seule la place de leader offre un billet pour les barrages.Après un coup franc de Pablo Ganet qui a bien failli faire mouche (44) et une tête de Dylan Bronn au-dessus (45+2), Naïm Sliti a croqué la feuille de match (55) puis Ibán Salvador n'a pas trouvé le cadre (72). Mais ce dernier a tout de même réussi à se montrer décisif en décalant bien Pablo Ganet pour le seul et unique but de la rencontre (84).La Guinée Equatoriale est toujours en course pour se qualifier pour son premier Mondial.