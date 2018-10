Qu'as-tu fait de tes enfants, Monaco ?

Almamy Touré et Abdou Diallo étaient deux des plus grands espoirs du centre de formation de l'ASM. Ce mercredi soir, l'un sera devant sa télé, l'autre, dans le camp d'en face.

Par Christophe Depincé

» En mars 2014, Vadim Vasilyev affichait – comme toujours – un sourire et un discours de façade impeccables au moment d'officialiser le premier contrat professionnel d'Abdou Diallo. Un an plus tard, le jeune défenseur monégasque observait depuis le banc Almamy Touré, son compère de la génération 1996, prendre part au premier éclair de l'ère Jardim. Devant l'Europe entière, l'improbable équipe alignée par l'entraîneur portugais punissait Arsenal à l'Emirates Stadium. Et, parfois, les positions se figent d'un même élan que les souvenirs face à la nature de certains événements. Ce soir d'exploit, Fabinho est donc devenu un milieu de terrain aux yeux du monde – sauf de Tite – et Touré n'a plus jamais cessé d'être un arrière droit aux yeux de Jardim, pour le meilleur et pour le pire.» En novembre dernier, à l'occasion d'une interview pour Goal.com, Abdou Diallo, qui venait de s'exiler en Bundesliga pour accélérer sa croissance, avait toujours les yeux de l'amour pour son ancien coéquipier. Depuis, Almamy Touré a bien acquis la nationalité française, mais les ambitions du natif de Bamako se sont rabougries, quand celles du Tourangeau ne cessent de grandir. «"chance"» , constate Bruno Irles, très attentif à l'évolution de ses anciens protégés.En jouant les seconds rôles à droite, éparpillé entre les fulgurances, les blessures et les performances médiocres, Touré s'est vite retrouvé dans la peau de l'espoir qui déçoit et agace. «, regrette l'ancien directeur du centre de formation de l'ASM.» Aujourd'hui, au-delà des difficulté sportives, Touré est aussi dans une impasse contractuelle. Son bail avec l'ASM arrivant à échéance l'an prochain, les dirigeants souhaitaient le prolonger ou le vendre cet été. Pour l'instant, les négociations traînent et le joueur semble privilégier une troisième voie, plus conflictuelle : partir libre dans quelques mois. «» , tranche son ancien formateur.À l'heure où la défense centrale monégasque suscite plus que jamais l'angoisse, difficile d'évacuer des têtes des romantiques l'inassouvi fantasme d'une association Touré-Diallo en équipe première, même si elle n'a en réalité existé que de façon épisodique dans les catégories de jeunes, Touré ayant été promu en CFA dès ses quinze ans. L'hypothèse, au regard du style de défenseurs centraux qu'affectionne Jardim, était certes improbable, mais le départ précipité de l'un et l'utilisation à contre-emploi de l'autre ont de quoi laisser songeur.À l'été 2017, Abdou Diallo avait notamment été échaudé par le recrutement onéreux de Terence Kongolo, capable de couvrir les deux postes auxquels il pouvait prétendre. Avant de fuir la concurrence, il avait surtout fui les mauvais signaux envoyés par ses dirigeants, qui semblent toujours accorder plus de valeur à ce qui vient d'ailleurs. «, précise Bruno Irles.» De temps en temps encore aligné à gauche, notamment le week-end dernier à Leverkusen, Diallo était considéré avec Touré comme le meilleur défenseur central passé par l'académie monégasque ces dernières années. La recrue du Borussia Dortmund a joué moins de dix matchs dans l'axe sous la diagonale. Almamy Touré, moins de trente minutes.