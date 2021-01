Pronostic West Ham West Bromwich Albion : Analyse, cotes et prono du match de Premier League

West Ham s’affirme face à West Bromwich

Proche de la relégation l'an passé, West Ham avait décidé de rappeler David Moyes pour sauver le club. Le technicien écossais a réussi son objectif et a ramené, cette année, de la solidité dans l'Est de Londres. Neuvièmes du classement, les ne comptent que 4 points de retard sur Tottenham, 4e. Le club londonien est en forme avec 5 rencontres sans la moindre défaite. La bande à Moyes s'est imposée lors des deux dernières journées à Everton (0-1) et contre Burnley (1-0). Blessé pendant de longues semaines, Antonio a signé son retour par un but décisif face aux Choix numéro 1 de Moyes, l'international anglais réalise une saison exceptionnelle, ce qui a entrainé le départ de Sébastien Haller à l'Ajax. West Ham a retrouvé une certaine stabilité défensive avec quatre matchs sans le moindre but encaissé. A l'image de son long passage à Everton, David Moyes a fait des un adversaire compliqué à jouer. Depuis le début de saison, West Ham a perdu seulement 5 rencontres, souvent face à de grosses cylindrées puisqu'hormis face à Newcastle, les ont perdu contre Liverpool, Manchester United, Chelsea et Arsenal. De son côté, West Bromwich Albion lutte pour rester dans l'élite anglaise. Tout juste promus, les Baggies viennent de réaliser une très belle opération en s'imposant sur le terrain de Wolverhampton (2-3). Cette victoire ne permet pas à West Brom' de sortir de la zone rouge mais de reprendre confiance dans la lutte pour le maintien. Ce succès permet aussi au club de Birmingham de mettre fin à 8 matchs sans la moindre victoire, dont une en FA Cup face à un adversaire évoluant à l'échelon inférieur. Mais les Wolves sont en difficulté depuis la blessure de son buteur Jimenez alors que West Ham peut ambitionner retrouver la C3. En confiance depuis le début de saison, West Ham devrait prendre le meilleur sur West Bromwich, englué dans la zone rouge.