Pronostic West Ham Leicester : Analyse cote et pronostic du match de Premier League

Un West Ham inarrêtable face à Leicester

Surprenant 6e la saison passée et donc qualifié pour la Ligue Europa, West Ham ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Avec un effectif quasiment inchangé, les Hammers ont logiquement signé une très bonne préparation estivale (2 nuls et 5 victoires dont deux significatives face au Celtic et à l'Atalanta Bergame), avant de confirmer en ouverture de Premier League. En déplacement sur la pelouse de Newcastle, West Ham a battu les Magpies (2-4). Bonne nouvelle pour l'excellent coach David Moyes, l'ancien Niçois arrivé en cours de saison Saïd Benrahma semble désormais parfaitement intégré. Il a d'ailleurs marqué le deuxième but des Hammers la semaine passée, placé en soutien d'Antonio lui aussi buteur.

Comme West Ham, Leicester a très bien démarré sa saison. D'abord en s'arrogeant un titre, le Community Shield face à Manchester City (1-0), puis en s'imposant à domicile face aux Wolves pour son entrée en lice en Premier League sur le même score. Réaliste, Leicester ne semble en revanche pas avoir une très grosse marge sur ce début de saison. La blessure de Wesley Fofana lors du dernier match amical de pré-saison a été un gros coup dur pour les Foxes, déjà privés de son autre défenseur central titulaire Jonny Evans. En déplacement sur la pelouse de West Ham qui peut amener le danger offensif de tous les côtés, le verrou de Brendan Rodgers pourrait cette fois sauter. D'autant que West Ham reste sur 8 victoires en 10 matchs (pour 2 nuls) en comptant les amicaux.