Pronostic Villarreal Manchester United : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des Champions

Villareal résiste à Man United

Dans ce groupe F de la Ligue des Champions, 3 équipes se sont détachées pour décrocher leurs places en 8de finale. En effet, Villarreal, Manchester United et l’Atalanta Bergame se retrouvent dans un mouchoir de poche avec deux points séparant ces 3 formations. Actuellement, le club anglais domine le groupe grâce à une meilleure différence de buts. Le Sous-Marin jaune a remporté ses deux matchs face aux Young Boys de Berne (1-4 et 2-0), pour un nul face à l’Atalanta Bergame (2-2) et une défaite à Old Trafford lors du match aller (2-1). Les hommes d’Unai Emery avaient réalisé une très bonne prestation en Angleterre mais avaient pêché dans la finition au contraire deimpressionnants dans ce domaine lors de ce match. En Liga, le Sous-Marin jaune connait une entame décevante avec une 12place au général. Villarreal compte 5 points de retard sur la 5e place, qualificative pour l’Europa League. Victorieux de Getafe (1-0) avant la trêve internationale, le club espagnol a connu moins de réussite en déplacement en Galice face au Celta Vigo (1-1) le week-end dernier. Arrivé de Bournemouth cet été, Danjuma réalise une excellente entame dans son nouveau club avec 5 buts inscrits. Absent ce week-end, il pourrait faire son retour ce mardi tandis que Moreno sera encore forfait.chezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐En face, Manchester United occupe la 1place de ce groupe de façon miraculeuse. En effet, lesont été très heureux de s’imposer lors du match aller face à Villareal. Largement dominés, les partenaires de Maguire avaient pu compter sur un David de Gea exceptionnel, qui avait multiplié les parades décisives. Ce scénario s’est reproduit lors de la double confrontation face à l’Atalanta où le réalisme de Cristiano Ronaldo avait sauvé Man United. Avec une seule victoire lors des 6 dernières journées de premier League, Ole Gunnar Solksjaer était sous pression lors du déplacement à Watford. Absent des débats, lesse sont lourdement inclinés face à un adversaire qui joue le maintien et qui avait récemment subi une lourde défaite face à Liverpool (4-1). Suite à cette nouvelle contre-performance, les propriétaires de Man U ont décidé de se séparer du coach norvégien et Carrick va prendre l'interim. Pour ce déplacement important en Espagne, lesseront privés de plusieurs joueurs importants puisque Pogba, Varane ou Shaw sont blessés tandis que Greenwood est positif à la Covid. De plus, des éléments sont en souffrance actuellement à l’image du capitaine Maguire, à la rue depuis plusieurs semaines. Face à un Manchester United en manque de confiance, Villarreal devrait être en mesure d’accrocher au moins un nul à domicile, lui qui reste sur 2 victoires dans son stade.- Vous avez le droit à un 1pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si vous perdez, vos 100€ vous sont totalement remboursés EN CASH- Misez par exemple votre 1pari remboursé de 150€ sur ce pari pour tenter de remporter- Si votre pari est perdant, vos 150€ vous sont remboursés en paris gratuits.- Vous pouvez récupérer ensuite jusqu'à 100€ supplémentaires en Cash Back pendant les 2 périodes de 30 jours suivant votre inscription.avecavecavecdès la fin du matchavecen rentrant le code "SOFOOT"avecen rentrant le code "SOFOOT10"avec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT10"avec, sponsor de MonacoavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Villarreal Manchester United détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !