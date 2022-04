Pronostic Villarreal Bayern Munich : Analyse, cotes et prono du 1/4 de finale aller de Ligue des Champions

Villarreal - Bayern : Munich submerge le Sous-Marin jaune

Vainqueur de l'Europa League l'an passé face à Manchester United, Villarreal poursuit sur sa lancée en se hissant en quart de finale de la Ligue des Champions. En début de saison, les Espagnols s'étaient retrouvés dans un groupe relevé dans lequel on trouvait Manchester United, l'Atalanta Bergame et les Young Boys de Berne. Les hommes d'Emery ont disputé un dernier match de poule digne d'un 16e de finale sur la pelouse de Bergame, où ils ont décroché leur qualification pour les 8es en prenant le dessus sur l'Atalanta (2-3). Ensuite, le Sous-Marin jaune a retrouvé une nouvelle équipe italienne sur sa route, la Juventus Turin. Les partenaires d'Etienne Capoue ont résisté lors du match aller à domicile (1-1) avant de planter des brandilles en fin de match à l'Allianz Stadium de Turin (0-3). Si tout roule en Europe, Villarreal ne connait pas la même réussite en Liga. En effet, la bande à Emery se trouve seulement en 7position, et ne se qualifierait pas pour une compétition européenne si le championnat s'arrêtait à ce stade. D'ailleurs, Villarreal reste sur deux revers lors des deux dernières journées face à Cadix et Levante. Au niveau de l'effectif, Emery déplore la sévère blessure d'Alberto Moreno et celle de Chukwueze mais peut compter sur les Danjuma, Moreno, Aurier, Capoue ou Coquelin

En face, le Bayern est évidemment encore l'un des grands favoris pour le titre de champion d'Euros. Les Bavarois se sont promenés dans la phase de poule face au Benfica, le FC Barcelone et le Dynamo Kiev. Ensuite, les Allemands ont connu un 8de finale aller compliqué en Autriche face à Salzbourg (1-1) où Coman a égalisé en toute fin de match. Au retour, le club allemand a pulvérisé la formation autrichienne (7-1) avec un triplé de l'inévitable Lewandowski. Avec ces nouvelles réalisations, le Polonais a pris les commandes du classement des buteurs de cette Ligue des Champions, devant Sébastien Haller (éliminé avec l'Ajax). En Bundesliga, les hommes de Nagelsmann sont bien partis pour remporter un nouveau titre puisque le Bayern compte actuellement 9 points d'avance sur son premier poursuivant, le BVB Dortmund. Les partenaires de Manuel Neuer se sont facilement imposés le week-end dernier sur la pelouse d'une équipe de Fribourg (1-4) qui réalise pourtant une excellente saison. Nagelsmann peut compter sur un effectif quasiment au complet puisque seuls Tolisso, Choupo-Moting et Davies sont indisponibles. Le coach allemand peut s'appuyer sur les Lewandowski, Sané, Gnabry, Coman et sur son arrière garde tricolore avec les Upamecano, Pavard ou Hernandez. Pour cette affiche, le Bayern d'un incroyable Lewandowski (43 buts avec le Bayern cette saison !!!) devrait se sortir du piège Villarreal.