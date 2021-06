Pronostic Venezuela Uruguay : Analyse, cotes et prono du match des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022

L’Uruguay se reprend face au Venezuela

Profitez de 200€ offerts directs chez Winamax

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, 10 autres sites vous permettent de parier sur ce Venezuela - Uruguay :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Mal parti dans ces qualifications pour le prochain Mondial, le Venezuela a subi une lourde défaite en fin de semaine dernière face à la Bolivie. Alors lanterne rouge de ces éliminatoires, la sélection bolivienne a facilement dominé son homologue vénézuélienne (3-1). Lase retrouve désormais en 9position (sur 10 équipes) avec 4 points de retard sur l’Uruguay, qui occupe actuellement la 5e place de barragiste. Depuis le début des qualifications, le Venezuela s’est incliné contre la Colombie (3-0), le Paraguay (0-1) et le Brésil (1-0). En revanche, les partenaires de Rondon avaient dominé le Chili (2-1).chez⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, l’Uruguay a été présente lors des 3 dernières Coupes du monde mais est actuellement mal placée pour se qualifier directement. En effet, la Celeste est donc en 5position avec le même nombre de points que le Paraguay. Les hommes d’Oscar Tabarez ne sont pas parvenus à s’imposer face à ces mêmes Paraguayens lors de la dernière journée (0-0). L’absence d’Edinson Cavani est certainement préjudiciable puisque désormais le poids offensif repose sur le seul Luis Suarez. Cette sélection s’appuie sur un groupe habituel avec les Muslera, Godin, Gimenez, Caceres, Betancur, Valverde ou Vecino. Lors de ces éliminatoires, la Celeste s’était imposée contre le Chili et la Colombie mais s’était inclinée contre l’Equateur et le Brésil. Déterminée à se replacer dans le Top 4, l’Uruguay devrait s’imposer face à une sélection du Venezuela qui vient de se faire battre par la Bolivie.- Winamax vous offre le double votre 1er dépôt jusqu'à 200€- Déposez par exemple 100€ et misez avec 300€ !- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari et tentez de gagner- Peu importe le résultat, vous avez 200€ de paris gratuits pour continuer à miser !- Vous bénéficiez en + de 500€ de bonus pour jouer au pokeravecavecavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavecavec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avecavec, sponsor de MonacoavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Venezuela Uruguay détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !