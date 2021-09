Pronostic Venezuela Argentine : Analyse, cotes et prono du match des éliminatoires pour la Coupe du monde 2022

L’Argentine un statut à confirmer face au Venezuela

Neuvième de ce mini-championnat pour participer à la prochaine Coupe du Monde, le Venezuela affiche un déficit de 4 points sur les dernières sélections qualifiées pour le Mondial 2022. Les Vénézuéliens ont pris des points lors de leur succès face au Chili (2-1) et l'Uruguay (0-0). Pour le reste, la Vinotinto s'est inclinée contre la Colombie (3-0), le Paraguay (0-1), le Brésil (1-0) et la Bolivie (3-1). Ces prestations décevantes se sont poursuivies lors de la Copa America, où le Venezuela n'est pas parvenu à sortir de la phase de groupe. Battus par le Brésil et le Pérou, les Vénézuéliens ont seulement pris des points contre la Colombie (0-0) et l'Equateur (2-2). En face, l'Argentine a su se relever après son élimination du Mondial 2018 face aux Bleus. En effet, troisième de la Copa América 2019, l'Albiceleste a remporté l'édition estivale en dominant la Seleção en finale. Ce succès confirme les progrès entrevus lors des derniers mois puisque les hommes de Lionel Scaloni sont invaincus depuis leur défaite en demi-finale de la Copa América 2019 face au Brésil (0-2). Les Argentins viennent d'enchaîner 20 matchs sans la moindre défaite. Dans le cadre des éliminatoires pour le Mondial, l'Argentine occupe actuellement la 2place derrière un Brésil intraitable. Victorieux de 3 rencontres face à l'Equateur, la Bolivie et le Pérou, les Argentins ont été tenus en échec par le Paraguay, le Chili et la Colombie. Pour ce rassemblement, Scaloni a convoqué les 3 parisiens, Messi, Di Maria et Paredes, qui seront entourés des Dybala, Lautaro Martinez, Correa, Otamendi et Tagliafico. En plus de ses stars, l'Argentine dispose enfin d'un gardien de premier plan avec Emiliano Martinez, un des grands artisans du titre au Brésil. Sur sa lancée de la victoire en Copa América, l'Argentine devrait s'imposer face à une sélection vénézuélienne pas au mieux.