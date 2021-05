Pronostic Valladolid Atlético Madrid : Analyse, cotes et prono du match de Liga

L’Atlético va chercher le titre à Valladolid

Profitez de 100€ offert chez Betclic dès la fin du match :

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, d'autres sites vous permettent de parier sur ce Valladolid Atlético Madrid :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

19de Liga, Valladolid est en ballotage défavorable lors de cette dernière journée de championnat. Le club entraîné par Sergio accuse deux points de retard sur le premier relégable, Huesca. Pas au mieux lors des dernières journées, Valladolid s’est incliné lors des 3 dernières journées face à Valence (3-0), Villarreal (0-2) et la Real Sociedad (4-1). Incapable de gagner un match lors des 10 dernières journées, le Real reste sur trois lourds revers et doit affronter une formation de l’Atlético, qui vise le titre en Liga.chezdès la fin du match⇒ ⇒⇐ ⇐Leader du championnat espagnol, l’Atlético compte deux points d’avance sur son grand rival du Real Madrid. Les hommes de Diego Simeone seront assurés de remporter le titre en cas de succès sur la pelouse de Valladolid. En cas de nul ou de défaite, les Matelassiers devront compter sur un faux-pas des Merengue pour empocher le titre. Largement en tête de la Liga lors de la première partie de saison, l’Atlético a ensuite connu un passage à vide mais s’est accroché. Alors que le Barca semblait en mesure de reprendre les commandes du championnat, le club catalan a connu des contre-performances, dont ont profité les. Suite à son match nul au Camp Nou (0-0) face aux Blaugranas justement, les Madrilènes ont enchaîné par deux succès face à la Real Sociedad (2-1) et contre Osasuna (2-1), au mental après avoir été mené 1-0 en fin de match. Lancé vers la quête du titre, l’Atlético devrait s’imposer face à une formation de Valladolid dans le dur lors des dernières semaines et décrocher le Graal. Comme 18 des 19 derniers matchs de l'Atlético, on devrait voir une rencontre avec moins de 4 buts.- Rentrez biendans la case "code promotionnel" du formulaire d’inscription.- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari et gagnez- Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits !- Ces 100€ vous sont versés immédiatement après la fin du match.avecavecavecavecavec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avecavec, sponsor de MonacoavecavecRetrouvez le Pronostic Valladolid Atlético Madrid détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !