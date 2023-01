Pronostic Valence Almeria : Analyse, cotes et prono du match de Liga

Valence prend le dessus sur Almeria

Le FC Valence a été l'une des formations importantes sur l'échiquier européen mais a vu son statut changé suite à des problèmes financiers. Lors de ce nouvel exercice, les hommes de Gennaro Gattuso sont seulement calés dans le ventre mou du championnat avec 9 points de retard sur les places européennes et seulement 3 de plus que le premier relégable à l'orée de cette journée. Le club valencian a donc intérêt à garder un œil sur les formations de bas de tableau. Depuis la reprise, Valence a perdu ses deux matchs de championnat face à Villarreal (2-1) et Cadix (0-1). Les Valencians ont également participé à la Super Coupe d'Espagne où ils ont tenu tête au Real Madrid, ne s'inclinant que lors des tirs aux buts. Finaliste de la dernière Copa del Rey, le club Ché est toujours en course lors de cette nouvelle édition suite à son succès de milieu de semaine face à Gijon (0-4). En face, Almeria se trouve dans une situation quasiment semblable à celle de Valence puisque la formation andalouse compte seulement un point de moins que ceux de Gattuso. Les connaissent aussi une reprise difficile au cours de laquelle ils se sont inclinés contre la Real Sociedad (0-2) et ont obtenu deux nuls face à Cadix (1-1) et surtout face à l'Atlético Madrid (1-1). Menés au score par les Matelassiers, Almeria a arraché le nul à domicile grâce à l'ancien Rémois Touré. Dans cette équipe, on retrouve également l'ancien Marseillais Luis Suarez. Rassuré par son bon match face au Real et sa victoire éclatante face à Gijon, Valence pourrait s'imposer au Mestalla face à Almeria et s'éloigner de la zone de rouge. Auteur d'un doublé face à Gijon, Cavani a marqué 5 buts en 9 matchs de Liga.