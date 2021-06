Pronostic Uruguay Paraguay : Analyse, cotes et prono du match des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022

L’Uruguay se replace face au Paraguay

Présente lors des 3 dernières éditions des Coupes du monde, l'Uruguay fait toujours partie des sélections contre lesquelles il est difficile de s'imposer. La Celeste occupe actuellement la 5place des qualifications avec le même nombre de points que le 4qui n'est autre que... le Paraguay. Seul le top 4 se qualifie pour la prochaine Coupe du Monde et si elle finissait 5, la sélection d'Oscar Tabarez serait contrainte de disputer un barrage pour pouvoir participer au Mondial. Un succès lors de cette 5journée permettrait à l'Uruguay de se replacer dans le Top 4. Les Uruguayens ont débuté leur campagne par un succès face au Chili (2-1), avant de chuter en Equateur (4-2). Ensuite, la sélection uruguayenne a signé un très beau succès en Colombie (3-0) mais n'a pas su enchainer face au Brésil (2-0), leader de ces éliminatoires. Face à la Seleçao, Cavani a été expulsé et manquera donc ce rassemblement, au contraire d'un Luis Suarez, qui vient de remporter le titre en Espagne et qui a déjà inscrit 4 buts dans ces qualifications.chez⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, le Paraguay se satisfait de son début de qualification pour le prochain Mondial. Présente de 1998 à 2010 lors de tous les Mondiaux, la sélection paraguayenne a raté les deux dernières éditions. Invaincus dans cette campagne de qualification, Los Guaranies ont partagé les points avec le Pérou (2-2), l'Argentine (1-1) et la Bolivie (2-2) et s'est imposée au Venezuela (0-1). Dans cette sélection, les joueurs majeurs sont Balbuena de West Ham ou Almiron de Newcastle. Lors de ce début de parcours, l'attaquant de San Lorenzo, Angel Romero, s'est mis en valeur en inscrivant 4 réalisations, ce qui en fait le meilleur buteur avec Luis Suarez et Arturo Vidal. Pour cette affiche de la 5journée, l'Uruguay va vouloir marquer les esprits pour se replacer dans le Top 4, qualificatif directement pour le Mondial 2022.