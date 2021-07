Pronostic Universidad Catolica Palmeiras : Analyse, cote et pronostic du match de Copa Libertadores

Palmeiras prend une option face à l’Universidad Catolica

Dans le cadre des 8e de finale de la Copa Libertores, l'Universidad Catolica reçoit Palmeiras. Le club basé à Santiago est l'un des clubs qui comptent le plus de titres au Chili. Très populaire, l'UC vient de remporter pour la troisième année consécutive le championnat national. Cet excellent résultat lui permet de participer à la Copa Libertores, où il a réussi à se hisser en 8e de finale. Pour cela, la formation entrainée par Gustavo Poyet est sortie en seconde position de son groupe, dominé par l'Argentinos Junior, mais devant le Nacional et l'Atletico Nacional. Mal parti avec deux revers lors des 2 premières journées face à l'Atletico Nacional et Argentinos, l'Universidad Catolica s'est repris lors de la seconde partie en décrochant de précieux succès face au Nacional, et lors des matchs retour contre l'Atletico Nacional et Argentinos. Après 9 journées disputées en première division chilienne, l'UC occupe la seconde position avec un point de retard sur l'Italiano, qui a en revanche disputé un match supplémentaire. Auteur d'une excellente saison l'an passé, l'expérimenté attaquant argentin Fernando Zampredi a de nouveau très bien lancé ce nouvel exercice, avec 7 réalisations en 13 rencontres. A ses côtés, le néo international chilien Diego Valencia progresse rapidement et compte également 7 buts au compteur. Néanmoins, l'Universidad Catolica n'a pas été épargnée par le tirage au sort puisqu'il fait face au champion en titre, Palmeiras. Le club brésilien s'était imposé l'an passé en finale face à Santos, sur une réalisation de Breno. Pour atteindre les huitièmes de finale de cette Copa, les hommes d'Abel Ferreira ont remporté leur groupe en réalisant quasiment un parcours parfait avec 5 victoires pour une seule défaite face au club argentin de Defensa y Justicia. L'attaquant Rony a été le grand artisan de ce très bon parcours avec 6 réalisations, ce qui lui permet d'être en tête du classement des buteurs avec Gabriel Barbosa et Hulk. En grande forme, Palmeiras a pris les commandes du championnat brésilien après 11 journées disputées. Dans cette équipe, on retrouve des éléments qui ont évolué en Europe, comme l'expérimenté capitaine Felipe Melo, passé notamment par la Juve ou Luiz Adriano, ancien joueur du Shakhtar ou du Milan AC. Supérieur à son adversaire, le club brésilien de Palmeiras devrait s'imposer au Chili et prendre une option pour la qualification en quart de finale.