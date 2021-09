Pronostic Ukraine France : Analyse, cotes et prono du match des éliminatoires pour la Coupe du monde 2022

C'est nouveau et une très belle EXCLU : Unibet offre désormais 200€ de bonus au lieu de 150€ à tous les nouveaux joueurs s'inscrivant via SoFoot ! De quoi parier sans trop de pression sur le Ukraine - France de ce samedi

Nos paris sur Ukraine - France

L’Ukraine en retrait

Des Bleus trop pâles face à la Bosnie

Du changement chez les Bleus

Les compo probables :

La France doit se reprendre

Pour miser sur cette affiche Ukraine - France, on vous propose de parier sur le site offrant un NOUVEAU bonus EXCLUSIF Qualifiée pour le dernier championnat d'Europe, l'Ukraine s'était hissée en quart de finale, où elle a été surclassée par l'Angleterre (0-4). En phase de poule, les hommes d'Andreï Shevchenko n'avaient pas été très convaincants, se qualifiant seulement grâce à un seul succès obtenu face à la Macédoine du Nord (2-1). Ensuite, les Ukrainiens avaient profité de leur supériorité numérique pour s'imposer face à la Suède en 8de finale. Suite à cet Euro réussi en termes de résultat mais pas au niveau du jeu, Petrakov a pris le relais de Shevchenko, qui a quitté ses fonctions au sein de la. Pour sa première sur le banc, le nouveau sélectionneur ukrainien a connu une entame décevante en concédant le nul mercredi face chez la modeste sélection kazakhe (2-2). Ce résultat est d'autant plus frustrant que l'Ukraine avait repris la main lors des arrêts de jeu, avant que Valiullin n'égalise à la 96minute. Pour son 4match dans ses qualifications, la sélection ukrainienne a signé son 4match nul... En phase de poule, les hommes d’Andreï Shevchenko n’avaient pas été très convaincants, se qualifiant seulement grâce à un seul succès obtenu face à la Macédoine du Nord (2-1). Ensuite, les Ukrainiens avaient profité de leur supériorité numérique pour s’imposer face à la Suède en 8de finale. Suite à cet Euro réussi en termes de résultat mais pas au niveau du jeu, Petrakov a pris le relais de Shevchenko, qui a quitté ses fonctions au sein de la. Pour sa première sur le banc, le nouveau sélectionneur ukrainien a connu une entame décevante en concédant le nul mercredi face chez la modeste sélection kazakhe (2-2). Ce résultat est d’autant plus frustrant que l’Ukraine avait repris la main lors des arrêts de jeu, avant que Valiullin n’égalise à la 96minute. Pour son 4match dans ses qualifications, la sélection ukrainienne a signé son 4match nul...Auteur d’un Euro décevant, la France était attendue au tournant lors de la réception de la Bosnie mercredi. Mais dans la lignée de leur championnat d’Europe trop insuffisant, les Français ont livré une piètre prestation face aux Bosniens. Jusque-là bien en place, les Bleus se sont faits surprendre au cœur de la première période sur une grossière erreur défensive de Lemar, punie par Dzeko. Comme souvent, les Tricolores ont réagi grâce à l’inévitable Griezmann qui a trompé le portier bosnien sur un corner tiré par Mbappé. La deuxième période a connu un tournant avec l’expulsion logique et rapide de Koundé qui connaît des débuts compliqués en sélection, mais à un poste qui n'est pas le sien. Néanmoins, malgré ce résultat décevant (1-1), la France a su faire le dos rond et est toujours en tête du groupe avec 4 points d’avance sur l’Ukraine. Les 2 rencontres qui arrivent face à l’Ukraine et la Finlande sont importantes pour aller chercher une éventuelle qualification.Pour ce rassemblement, Didier Deschamps fait face à des absences. Après les Pavard, Lucas Hernandez, Dembélé et Upamecano, l'important Ngolo Kanté et Corentin Tolisso ont déclaré forfait en milieu de semaine, juste avant le France - Bosnie. Didier Deschamps a donc titularisé Veretout pour sa 1re sélection en Bleu. Le Romain a souffert, tout comme Lemar à ses côtés, et ces deux éléments pourraient perdre leur place au profit d’un Tchouaméni en vue lors de son entrée et d’un Rabiot qui a été rappelé. DD pourrait aussi incorporer du sang frais et lancer le fougueux Théo Hernandez sur le flanc gauche ou espérer la percussion de Kingsley Coman sur un côté en attaque pour remplacer Mbappé, blessé. Suite à l’expulsion de Koundé, Dubois devrait être titularisé au poste de latéral droit. En face, l’Ukraine s’appuie sur plusieurs éléments présents à l’Euro dont le duo Yaremchuk – Yarmolenko qui devrait être la principale menace pour la défense des Bleus. Au milieu, le Citizen Zinchenko est devenu l'un des cadres, tandis que l'énergie d'un Tsygankov est souvent utilisée en cours de rencontre.: Pyatov – Karavaev, Zabarnyi, Matviienko, Mykolenko – Sobol, Zinchenko, Sydorchuk, Yarmolenko – Buyalskyy - Yaremchuk.: Lloris – Dubois, Varane, Kimpembe, Hernandez – Pogba, Tchouaméni, Rabiot - Coman, Benzema, GriezmannSur une série de 4 matchs sans victoire, la France se doit de réagir, chose qu'elle a su toujours faire sous l'ère Deschamps. Le sélectionneur français est attendu au tournant pour trouver des solutions et relancer sa formation, notamment en mettant en place une animation offensive plus entreprenante que lors du match face à la Bosnie. Il a sa disposition énormément de qualité pour redresser la machine. Ce samedi, la France affronte une équipe d'Ukraine qu'elle avait totalement dominé à l'aller. Malgré le match nul (1-1), la sélection ukrainienne n'avait pas cadré la moindre frappe et avait scoré sur un but contre son camp de Kimpembe. Avec un peu plus de concentration derrière et une animation offensive revue et corrigée, la France devrait pouvoir battre une Ukraine à sa portée. Retrouvez le Pronostic Ukraine France encore plus détaillé avec les dernières infos, les compos probables, les cotes, les meilleurs bonus et les pronos des parieurs sur RueDesJoueurs !