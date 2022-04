Pronostic Troyes Lille : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Lille va chercher un résultat à Troyes

Promu l’été dernier, Troyes lutte logiquement pour son maintien lors de cet exercice. Actuellement, la formation troyenne se trouve en seizième position avec seulement 2 points d’avance sur le premier relégable, l’AS Saint-Etienne. L’ESTAC avait connu une très bonne période en mars en alignant 5 journées sans la moindre défaite. Depuis cette belle série, les hommes de Bruno Irles sont retombés dans leurs travers puisqu’ils restent sur trois revers et un nul. En effet, le club de l’Aube s’est incliné contre Monaco (2-1) et Nice (1-0), deux équipes qui luttent pour le podium, et dans une confrontation directe pour le maintien face à Clermont (0-1). Lors de cette période, le club troyen a également tenu tête à Strasbourg (1-1) qui joue l’Europe. A son avantage lors des dernières rencontres à domicile, Troyes va vouloir effacer le revers subi face à Clermont (0-1) au cours duquel les attaquants avaient raté de nombreuses opportunités. Le week-end dernier, les Troyens n’ont pas été heureux à Nice avec une défaite concédée lors des dernières minutes.enchez(au lieu de 150€)⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, Lille peut être considéré comme l’une des déceptions de la saison. Le champion de France n’a pas su trouver le rythme et a toujours semblé à contretemps. Alors que l’on pensait que son excellent parcours en Ligue des Champions avec un 8e de finale face à Chelsea allait être le déclic des Nordistes, ces derniers ont seulement connu un sursaut temporaire. Depuis son élimination en C1, le LOSC n’avait remporté qu’une rencontre en Ligue 1 face à Nantes (0-1) jusqu'au week-end dernier. Battu deux fois consécutivement par Lens (1-2) et Reims (2-1), la bande à Gourvennec s’est reprise le week-end dernier à domicile en prenant le dessus sur Strasbourg (1-0) grâce à une réalisation tardive de Celik et un très bon match du gardien Jardim. Très bon lors de la première partie de saison, Jonathan David vit des semaines difficiles. Pour ce match entre deux attaques pas au mieux, on pourrait voir un match assez serré, duquel Lille pourrait sortir avec au moins un point.- Vous bénéficiez d'un bonus de 200€ au lieu des 150€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 150€ et vous êtes remboursé de 200€ !- Vous bénéficiez d'un bonus de 200€ au lieu des 150€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 150€ et vous êtes remboursé de 200€ !avecavecavecavecdès la fin du matchavecen rentrant le code "SOFOOTX2"avec, dont un 1pari remboursé de 100€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Troyes Lille encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !