Pronostic Troyes Dunkerque : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Troyes, la victoire de la montée face à Dunkerque

Profitez d'un 1er pari remboursé de 150€

Si vous souhaitez parier sur ce Troyes - Dunkerque chez d'autres sites de paris sportifs, d'autres bonus vous sont offerts

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Avec 5 points d’avance sur le 2, Clermont, Troyes devrait être assuré de monter en Ligue 1 à l’issue de cette 37e et avant-dernière journée. Cette consécration est plutôt logique au regard de la saison des Troyes. Réguliers depuis le départ, les hommes de Laurent Batlles ont quasiment toujours occupé l’une des deux premières places du championnat. L’ESTAC finit fort puisqu'il vient de remporter 5 de ses 6 derniers matchs, pour un seul nul sur la pelouse du Paris FC. Victorieux de Guingamp, Caen, Niort, Grenoble et Châteauroux, les Troyens sont sur une excellente dynamique. Déterminé à remporter la Ligue 2, Troyes veut profiter de la venue d’une formation dunkerquoise mal classée pour décrocher à la fois la montée mais aussi le titre de champion.chez⇒ ⇒⇐ ⇐En face, Dunkerque a progressivement glissé vers la zone de relégation, au point d’occuper laplace de barragiste il y a une dizaine de jours. En danger, le promu a parfaitement réagi en décrochant un nul contre Amiens (1-1) et surtout en s’imposant à domicile contre Sochaux (1-0). Ces résultats ont permis aux Nordistes de sortir de la zone de relégation (16) et de prendre deux points d’avance sur le Stade Malherbe de Caen. Les hommes de Mercadal ont une fin de saison très compliqué puisqu’après Troyes, ils devront affronter Toulouse lors de la dernière journée. Meilleure équipe de L2 à domicile, Troyes devrait s’imposer et officialiser sa montée en Ligue 1.- Misez par exemple votre 1pari remboursé de 150€ sur ce pari pour tenter de remporter- Si votre pari est perdant, vos 150€ vous sont remboursés en paris gratuits.- Vous pouvez récupérer ensuite jusqu'à 100€ supplémentaires en Cash Back pendant les 2 périodes de 30 jours suivant votre inscription.avecavecavecavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavecavec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avecavec, sponsor de MonacoavecRetrouvez le Pronostic Troyes Dunkerque détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !