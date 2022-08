Pronostic Troyes Angers : analyse, cotes et pronos du match de Ligue 1

Pas de vainqueur entre Troyes et Angers

Maintenue l'an dernier dans l'élite pour la première fois lors de ses 3 derniers passages, l'ESTAC va devoir relever son niveau dans les prochains mois si elle ne veut pas retourner assez rapidement à l'échelon inférieur. Car le niveau de jeu proposé par les hommes de Bruno Irlès est vraiment inquiétant depuis la reprise. Défaits à Montpellier (3-2), les Aubois ont ensuite totalement pris l'eau à la maison contre Toulouse (0-3) avant de connaître une nouvelle défaite assez large à Lyon la semaine dernière (4-1). C'est donc en toute logique qu'ils ferment la marche au classement de L1.

Côté angevin, les premiers matchs de la saison ne sont pas non plus satisfaisants. En quête d'une nouvelle dynamique suite aux départs de nombreux cadres historiques à l'intersaison, les joueurs du SCO connaissent un retard à l'allumage pour le moment. Secoués par Nantes malgré un score nul et vierge (0-0), peu convaincants à Auxerre par la suite (1-1), les joueurs de Gérald Baticle ont été en dessous des attentes la semaine dernière à la maison contre Brest (1-3). Lors de leur déplacement chez la lanterne rouge, les Angevins, qui n'ont pas encore gagné cette saison, pourraient seulement ramener un point lors d'un match où les attaques devraient poser des problèmes à des défenses loin d'être imperméables pour le moment.