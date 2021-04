Pronostic Tottenham Manchester United : Analyse, cotes et prono du match de Premier League

Manchester United en impose à Tottenham

L'affiche de la 31journée de la Premier League met aux prises Tottenham avec Manchester United. Lessont actuellement en 6position avec seulement 3 points de retard sur West Ham, 4. Alors que l'on pensait que lesallaient finir en boulet de canon à la suite de leurs 5 victoires consécutives, Tottenham s'est écroulé lors des dernières semaines. Dans un premier temps, les hommes de José Mourinho se sont inclinés dans le derby du Nord de Londres face à Arsenal (1-2) malgré le bijou d'Erik Lamela. Ensuite, lesont pris un gros coup sur la tête en 8de finale retour de Ligue Europa en s'inclinant face au Dinamo Zagreb (3-0), alors que les Londoniens avaient remporté l'aller avec un avantage de deux buts. Victorieux à Villa Park (0-2), Tottenham a de nouveau réalisé une contre-performance face à Newcastle le week-end dernier (2-2). En tête grâce à un doublé de Kane, lesont craqué en fin de rencontre sur un but du joueur prêté par Arsenal Joe Willock. José Mourinho joue gros dans les semaines à venir et va devoir soit remporter la Carabao Cup, soit finir dans le top 4.De son côté, Manchester United devrait selon toute vraisemblance finir dans le top 4 de la Premier League. Actuellement, lescomptent 9 points d'avance sur le cinquième, Chelsea. Dans cette fin de saison, Manchester United rêve de remporter la Ligue Europa en plus de terminer dans le top 4. Depuis le départ de la saison, United est invaincu en déplacement en championnat avec 9 victoires et 6 matchs nuls. Récemment, lesont remporté un très beau succès face à l'AC Milan à San Siro (0-1) grâce à Paul Pogba. Le week-end dernier, United a en revanche souffert pour s'imposer face à Brighton (2-1) grâce à des réalisations de Rashford et de Greenwood. Humiliés lors du match aller à Old Trafford (1-6), lesvont tout mettre en œuvre pour prendre leur revanche, mais ne pourront pas compter sur Anthony Martial, blessé pour au moins un mois. En milieu de semaine, United a fait un grand pas vers les demi-finales de la Ligue Europa en dominant Grenade à l'extérieur (0-2) et a confirmé ses excellentes dispositions loin de ses bases. Performant loin d'Old Trafford et déterminé à se venger à la suite de la claque reçue à l'aller, Manchester United semble en mesure de dominer une équipe destrop irrégulière.