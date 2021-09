Pronostic Tottenham Chelsea : Analyse, cotes et prono du match de Premier League

Chelsea, un cran au-dessus de Tottenham

Depuis le départ de Mauricio Pochettino, Tottenham cherche de la régularité dans ses résultats. En effet, la saison passée, la formation londonienne s'est inclinée en 8e de finale de l'Europa League, en finale de la Carabao Cup et n'a pas réussi à décrocher une place en Ligue des Champions. Les Spurs se sont donc contentés de miettes et disputent seulement la Ligue Europa Conférence cette saison. Pour leur entrée en lice dans cette nouvelle compétition, les joueurs londoniens se sont contentés d'un match nul sur la pelouse de Rennes (2-2). En Premier League, les protégés de Nuno Espirito Sancho ont débuté efficacement avec trois succès sur le même score de 1-0 face à Manchester City, Wolverhampton et Watford. Le week-end dernier, les Spurs se déplaçaient en tant que leaders dans le sud de Londres mais se sont logiquement inclinés face à un Crystal Palace entreprenant (3-0). De plus, à l'orée d'affronter Chelsea, Tottenham compte des incertitudes au niveau de l'effectif, Dier (blessé) et Tanganga (suspendus) sont indisponibles, tandis que les Bergwijn, Lucas ou Son sont incertains. Ajoutons qu'Harry Kane semble ne pas avoir digéré son départ avorté à Manchester City.

Si Tottenham doute, Chelsea est sûr de sa force. Le champion d'Europe en titre est parti sur les bases de sa fin de saison dernière. De plus, les Blues comptent désormais une nouvelle corde à leur arc avec un buteur de très grande qualité, Romelu Lukaku. L'international belge empile les buts cette saison (4 en 4 matchs avec Chelsea, 3 en 2 rencontres avec les Diables Rouges). Depuis le départ de cette nouvelle saison, les Blues n'ont perdu des points qu'à une seule reprise, à Anfield face à Liverpool (1-1), lors d'un match terminé à 10 contre à 1. Ces derniers jours, Chelsea a disputé deux rencontres à domicile, parvenant à accrocher la victoire face à Aston Villa (3-0) et contre le Zenit (1-0) en Ligue des Champions. En pleine confiance et avec un Lukaku en feu, les Blues devraient s'imposer face à des Spurs moyens.