Pronostic Suisse Espagne : Analyse, cotes et prono du quart de finale de l'Euro

La Suisse, bourreau des Bleus

La Roja est lancée

La Nati devra faire sans son capitaine Xhaka

Les compo probables :

L’Espagne sur un rythme endiablé

Dans une rencontre où elle n’avait rien à perdre, laa sorti les Champions du monde français au terme d’un match aussi fou que douloureux pour les supporters des Bleus. Bien en place, les Suisses ont logiquement ouvert le score par l’intermédiaire de Seferovic qui a profité de l'apathie d'une défense bleue à 3 centraux, chose inhabituelle (1-0). La deuxième période a ensuite offert un scénario incroyable. En position de doubler le score, Ricardo Rodriguez a vu son penalty être arrêté par Hugo Lloris, ce qui a relancé les Français (3-1). Sans jamais abdiquer, la Suisse est revenue dans le match grâce à un formidable état d’esprit mais aussi grâce aux largesses de la défense française. Solide lors des prolongations, la sélection helvète a tenu pour faire la différence lors des tirs aux buts, pendant lequel Yann Sommer a stoppé la frappe de Kylian Mbappé. Cette performance signe le premier 1/4 de la Nati dans un grand tournoi international depuis le Mondial 1954. Pour ses premiers matchs, la Suisse avait été décevante avec un match nul face au Pays de Galles (1-1), une large défaite contre l’Italie (3-0) et une victoire décisive face à une Turquie (3-1) loin d’être rayonnante.Auteure d’un démarrage poussif, l’Espagne a passé la vitesse supérieure lors de ses 2 dernières rencontres. En effet, les Espagnols ont démarré lentement avec des nuls contre la Suède (0-0) et la Pologne (1-1). Ces deux rencontres avaient été marquées par le manque d’efficacité de laqui avait pourtant eu, comme souvent, la maîtrise du ballon. Lors de leur dernier match de poule contre la Slovaquie, les hommes de Luis Enrique avaient commencé de la pire des manières avec un 2e penalty manqué en deux matchs avant de profiter d'une bévue du gardien slovaque Dubravka pour ouvrir le score puis dérouler (5-0). Ce succès a certainement constitué un déclic pour laqui a ensuite montré de bonnes choses face à la Croatie en 8de finale. Mal partie à cauqe d'une boulette de son portier Unai Simon (0-1), la sélection espagnole a ensuite passé la vitesse supérieure grâce à Sarabia, Azpilicueta et Ferran Torres (3-1). Proche de se qualifier pour les quarts, l’Espagne a été surprise à la fin du temps réglementaire par la Croatie qui est parvenue à revenir au score (3-3). Grâce à de formidables ressources mentales, mais aussi avec un peu de réussite, la sélection espagnole a fait la différence en prolongations grâce à l’entrant Dani Olmo, passeur décisif pour Morata et Oyarzabal. Cette victoire est aussi celle de Luis Enrique qui a maintenu sa confiance à un Morata, très présent sur le front de l’attaque, et à son coaching gagnant avec les entrées décisives d’Olmo et Oyarzabal.Elu homme du match en huitième de finale face à la France, Granit Xhaka fera défaut à la Suisse suite à son carton jaune reçu contre les Tricolores. Cette absence est préjudiciable, tant leest essentiel dans le dispositif mis en place par Petkovic. Face aux Bleus, les attaquants Seferovic et Gavranovic ont marqué tous les buts de leur équipe. Le premier nommé, joueur du Benfica, s’est notamment signalé avec un doublé de la tête, tandis que Gavranovic a offert les prolongations à la Nati. L’autre homme du match fut évidemment Yann Sommer, qui a stoppé le tir au but de Mbappé, mais qui a aussi été l’auteur de plusieurs parades décisives. En face, Luis Enrique n’hésite pas à faire tourner son effectif. Par exemple, Gaya et Torres ont débuté contre la Croatie au détriment de Moreno et Alba, alignés contre la Slovaquie. Menacé de mort pour sa maladresse depuis le début de l’Euro, Morata conserve la confiance de son coach, et le lui a rendu en inscrivant face à la Croatie son 2but de la compétition. Une réalisation magnifique doublée d'un engagement à toute épreuve pendant 120 minutes. Au milieu de terrain, malgré ses 18 ans, Pedri fait preuve d’une aisance incroyable pour son jeune âge. Il est encore meilleur depuis le retour de son coéquipier en club Sergio Busquets, testé positif à la covid en début d'Euro. Entré en cours de jeu, Dani Olmo a été le grand bonhomme des prolongations en offrant les deux buts décisifs. Sa percussion et sa capacité à rentrer rapidement dans le match devrait pousser Luis Enrique à s’en servir comme un supersub, pour dynamiter son attaque lorsque la défense adverse sera à point.: Sommer - Elvedi, Akanji, Rodriguez - Widmer, Zakaria, Freuler, Zuber - Shaqiri - Embolo, Seferovic.: Simon - Azpilicueta, E. Garcia, Laporte, Alba (ou Gaya) - Koke, Busquets, Pedri - Sarabia, Morata, F. Torres.Auteur de l’exploit des huitièmes de finale, la Suisse a pris confiance en sortant les champions du monde en titre. Cependant, pour ce quart de finale, lasera privée de l’un de ses éléments les plus importants, son capitaine Xhaka. De son côté, l’Espagne a démarré doucement mais vient d’inscrire 10 buts lors des deux dernières rencontres. Capable de dynamiter n’importe quelle défense, laa montré qu’il fallait compter sur elle dans cet Euro. La combinaison entre les joueurs expérimentés de retour depuis le match face à la Slovaquie (Azpilicueta, Busquets, Sarabia), et la jeunesse des Pedri, Ferran Torres et Dani Olmo fonctionnent désormais à merveille. De plus, l'Espagne a su faire preuve d'une grosse force mentale. Contrairement aux Bleus, cette sélection si décriée au pays et à l'extérieur n'a pas craqué quand la Croatie est revenue à 3-3 à la fin du temps réglementaire. Maître le plus souvent du ballon et désormais capable de réalisme, l'Espagne semble en mesure de sortir vainqueur de cette confrontation disputée à Saint-Pétersboug face à une sélection suisse qui a beaucoup donné contre la France.