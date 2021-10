Pronostic Suède Grèce : Analyse, cotes et prono du match éliminatoire de la Coupe du Monde 2022

Un Suède – Grèce cadenassé

Dans le groupe B des éliminatoires pour le Mondial 2022, tout est encore possible pour la qualification. En effet, l'Espagne, la Suède et la Grèce sont dans un mouchoir de poche. Suédois et Grecs sont actuellement à quelques unités de la. La sélection suédoise pourrait même prendre les commandes du groupe en cas de succès sur la Grèce. En fin de semaine dernière, les Suédois se sont imposés à domicile face au Kosovo (3-0) avec des buts de Forsberg, Isak et Quaison. Solide formation, la Suède peut désormais compter sur des éléments prometteurs avec les pépites Isak et Kulusevski. Impeccable à domicile, la sélection suédoise a remporté ses 3 matchs disputés face à la Géorgie (1-0), l'Espagne (2-1) et le Kosovo (3-0). Ce mardi, les partenaires de Lindelöf retrouvent la Grèce contre laquelle ils s'étaient inclinés à l'aller (1-0).

Pas attendue à ce niveau, la sélection grecque réalise une excellente campagne de qualification pour le Mondial. Les Grecs ont notamment réussi d'excellentes prestations à Grenade où elle a tenu tête à la Roja (1-1) et lors du match aller face à la Suède (2-1). Absents de l'Euro, les Grecs jouent leur va-tout lors de ce déplacement en Suède. Le week-end dernier, les Grecs ont assuré l'essentiel en s'imposant en Géorgie (0-2) grâce à Pelkas et Bakasetas. Le joueur de Trabzonspor est pour beaucoup dans l'excellent parcours de sa sélection lors de ces éliminatoires avec ses 3 buts et une passe décisive. Cette affiche entre deux sélections très fortes défensivement (3 buts encaissés chez les Grecs et 4 pour la Suède en 5 matchs) devrait se jouer sur des détails, on devrait voir un match cadenassé avec moins de 3 buts.