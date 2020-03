Pronostic Strasbourg PSG : Analyse, prono et cotes du match de Ligue 1

Le PSG réussit sa dernière répétition à Strasbourg !

Dixième de Ligue 1, le Racing Club de Strasbourg confirme sa bonne saison dernière au cours de laquelle les Alsaciens avaient décroché la Coupe de la Ligue. Cette victoire avait permis aux Strasbourgeois de participer aux éliminatoires de l'Europa League même si les hommes de Laurey ont buté sur la dernière marche face à Francfort. La débauche d'énergie consentie en Europe a certainement été l'une des causes du début poussif des Alsaciens en championnat. Le RCS s'est ensuite repris en automne et se montre depuis nettement plus consistant. Les Strasbourgeois restent cependant sur trois matchs sans victoire, avec deux nuls face à Lyon et Amiens, pour une défaite à Montpellier.

De son côté, le PSG vient de se qualifier pour la finale de la Coupe de France grâce à son succès sur Lyon (1-5). Le large score ne reflète pas les difficultés qu'ont rencontré les Parisiens pendant une heure mais l'expulsion de Marcal a permis au PSG de faire la différence. A quelques jours d'un match capital face à Dortmund, Tuchel devrait aligner une équipe type dans le but de se mettre dans le rythme, ce qui avait manqué à l'aller en Allemagne. Le coach allemand peut compter sur un Kylian Mbappé en pleine forme, auteur d'un triplé au Groupama Stadium et auteur de 18 réalisations depuis le début de saison. Le PSG avec ses cadres vient de battre Dijon (4-0) et Lyon (1-5) à quelques jours d'un match capital et devrait s'imposer en Alsace.