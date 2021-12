Pronostic Southampton Tottenham : Analyse, cotes et prono du match de Premier League

Tottenham poursuit sur sa lancée à Souhampton

Profitez d'un bonus EXCLUSIF de 200€ chez Unibet

non pas 100€ mais bien 200€

Profitez d'un bonus EXCLUSIF de 200€ chez Unibet

non pas 100€ mais bien 200€

Si vous souhaitez parier sur ce Southampton Tottenham chez d'autres sites de paris sportifs, d'autres bonus vous sont offerts

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Malgré sa belle victoire du Boxing Day sur la pelouse de West Ham, Southampton connaît un exercice compliqué. 14de Premier League, lesrestaient sur 6 matchs sans la moindre victoire avant la rencontre de dimanche avec 3 nuls et 3 défaites. Ce week-end, Southampton a profité de la mauvaise passe actuelle de West Ham (4 défaites et 1 nul toutes compétitions confondues) pour sortir de la sienne. Cependant, c'est désormais une équipe en pleine forme que l'équipe entraînée par Ralph Hasenhüttl va affronter ce mardi.enchezavec le code SOFOOT⇒ ⇒⇐ ⇐En effet, Tottenham va bien mieux depuis l'arrivée d'Antonio Conte sur le banc. Si l'on excepte leur défaite concédée en Slovénie en Conference League avec une équipe B alignée, lesalignent les bons matchs. Qualifiés mercredi pour les demi-finales de la League Cup après leur victoire face à West Ham (2-1), les coéquipiers d'Hugo Lloris ont enchaîné à domicile en écrasant Crystal Palace (3-0). Dans une bonne forme Lucas Moura (3 buts sur les 4 derniers matchs) et Son (8 buts de Premier League) ont encore marqué, tout comme Harry Kane (3 buts) qui commence doucement à retrouver son efficacité. Sur une série de 4 victoires et 1 nul (face à Liverpool) en Premier League, Tottenham est bien remonté au classement. Il est désormais 5avec 6 points de retard sur Arsenal, 4, mais avec 3 matchs en moins disputés. Face à une équipe de Southampton a priori à sa portée, Tottenham va tenter d'enchaîner ce mardi.- Vous bénéficiez d'un bonus de 200€ au lieu des 100€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 100€ et vous êtes remboursé de 200€ !- Vous bénéficiez d'un bonus de 200€ au lieu des 100€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 100€ et vous êtes remboursé de 200€ !avecavecavecavecdès la fin du matchavecen rentrant le code "SOFOOT10"avec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavec, sponsor de MonacoavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Southampton Tottenham encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !