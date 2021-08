Pronostic Sochaux Grenoble : Analyse cote et prono du match de Ligue 2

Sochaux – Grenoble : les Lionceaux ont de l’appétit

Solide la saison passée, Sochaux n'avait cependant pas réussi à accrocher le bon wagon pour les play-offs. Malgré le départ de plusieurs joueurs importants à l'intersaison, le club doubiste réalise une très bonne entame. En effet, les Sochaliens ont remporté trois succès face à Dijon (1-3), Caen (1-2) et Dunkerque (0-1), pour un nul contre Amiens (0-0) et une défaite face au Havre (0-2). A noter que la défaite face au HAC, considérée à domicile, est en fait intervenu sur la pelouse de Gaston-Gérard à Dijon, car celle de Bonal faisait peau neuve. Pour cette rencontre, Omar Daf sera privé de son milieu sénégalais Joseph Lopy, expulsé contre Amiens la semaine passée. En revanche, le technicien sochalien peut compter sur son excellent capitaine Gaëtan Weissbeck, déjà décisif dans ce début de saison.

De son côté, Grenoble avait été l'une des grosses surprises de la saison dernière, au point de disputer les play-offs d'accession en Ligue 1. Les Isérois avaient tout d'abord dominé le Paris FC avant de s'incliner face à Toulouse en demi-finale. Ce début de saison, sans coach Hinschberger parti à Amiens, est nettement moins convaincant puisque le GF38 pointe en 17position. Les Grenoblois se sont donnés un peu d'air le week-end dernier en dominant le promu Quevilly-Rouen au stade des Alpes (2-0) grâce à des réalisations de Ravet et Pickel, qui a depuis rejoint le club portugais de Famalicao. Un coup dur pour Grenoble qui avait déjà perdu Semedo, Djitté et Benet cet été. Avant cela, Grenoble avait subi des défaites en déplacement face à Auxerre (3-0) et sur la pelouse de Niort (1-0). En difficulté à l'extérieur, le GF38 devrait subir la loi d'une formation sochalienne qui semble capable de tirer son épingle du jeu cette saison.