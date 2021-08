Pronostic Slovénie Slovaquie : Analyse cote et prono du match des éliminatoires pour la Coupe du monde 2022

La Slovaquie va chercher un résultat en Slovénie

La Slovénie n'a plus participé à une compétition internationale depuis la Coupe du Monde 2010 en Afrique du Sud, où elle n'était pas sortie de la phase de poule. Absente du dernier Euro, la formation slovène espère forcément décrocher son ticket pour le Mondial 2022. Mais à l'heure actuelle, la Slovénie est en 5position (sur 6) d'un groupe dominé par la Russie et la Croatie. En tout début de ces éliminatoires, les protégés du sélectionneur Kek avaient réalisé une très belle prestation pour leur première rencontre en s'offrant la Croatie (1-0). La suite fut plus douloureuse avec des revers contre la Russie (2-1) et surtout à Chypre (1-0). Les cadres de cette sélection sont Jan Oblak, le portier de l'Atlético Madrid, et Josip Illicic de l'Atalanta Bergame.

En face, la Slovaquie a participé au dernier Euro, où malgré une victoire d'entrée face à la Pologne (2-1), elle n'est pas parvenue à sortir du groupe, devancée par l'Espagne et la Suède. Cette participation était la seconde consécutive à un championnat d'Europe après France 2016. En revanche, la sélection slovaque n'a plus participé à une Coupe du Monde depuis 2010. Dans ce groupe d'éliminatoires pour le Mondial 2022, la Slovaquie est actuellement invaincue avec des nuls contre Chypre (0-0) et Malte (2-2) pour un succès sur la Russie (2-1). Portée par ses joueurs d'expérience que sont Hamsik, Kucka, Pekarik ou Skriniar, la Slovaquie semble en mesure d'accrocher au moins un nul face aux modestes slovènes.