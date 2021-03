Pronostic Slovénie Croatie : Analyse, cotes et prono du match des éliminatoires pour la Coupe du monde 2022

La Croatie se reprend en Slovénie

Profitez de 150€ offerts chez ParionsSport (au lieu de 100€ habituellement)

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, d'autres sites vous permettent de parier sur ce Slovénie - Croatie :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

La Slovénie est une sélection modeste qui ne participera pas au prochain championnat d’Europe. La dernière participation des Slovènes à une compétition majeure remonte à la Coupe du Monde 2010. Depuis, la Slovénie enchaîne les désillusions, avec notamment des non-qualifications pour l’Euro 2016 en France et pour la Coupe du Monde 2018. Lors des derniers éliminatoires pour l’Euro 2021, la formation slovène a fini en 4position de son groupe derrière la Pologne, l’Autriche et la Macédoine du Nord. En revanche en Ligue des Nations, la Slovénie a fini en tête de son groupe dans lequel on retrouvait la Grèce, le Kosovo et la Moldavie. Promue en Ligue B pour la prochaine édition, la sélection slovène veut s’appuyer sur ce résultat pour décrocher la qualification pour le prochain Mondial. Le sélectionneur Matjaz Kek s’appuie sur Jan Oblak, l’excellent portier de l’Atletico, et sur Josip Ilicic de l’Atalanta.chezjusqu’au 24 mars seulement⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, la Croatie est dans une phase de transition suite à sa défaite en finale de la Coupe du Monde face à la France. Plusieurs cadres ont décidé de stopper leur carrière internationale, à l’image des Mandzukic, Rakitic, Coluka ou Subasic. En revanche, la sélection au damier peut toujours compter sur les Modric, Perisic, Vida, Lovren, Kovacic, Brozovic ou Kramaric. Les Croates ont assuré l’essentiel en se qualifiant pour le prochain championnat d’Europe en finissant premiers de leur groupe devant le Pays de Galles. En revanche, les campagnes de Ligue des Nations ont montré que la Croatie souffrait face aux grosses cylindrées avec des défaites face à l’Espagne, l’Angleterre, la France ou le Portugal. En reconstruction, la Croatie possède toutefois les armes pour venir à bout de la modeste sélection slovène.- Vous avez le droit à un 1pari remboursé en pari gratuit de 150€- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevez 150€ de paris gratuits !- Vous pouvez utiliser vos 150€ pour continuer à parieravecavecavecqui vous offre 120€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avec, dont un premier pari remboursé de 100€avec, dont un 1er pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avec, sponsor de MonacoavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Slovénie Croatie détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !