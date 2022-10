Pronostic Salzbourg Dinamo Zagreb : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des Champions

Salzbourg confirme contre le Dinamo Zagreb

Vainqueur des 9 derniers championnats d'Autriche, Salzbourg fait désormais partie des équipes que l’on retrouve chaque saison dans les compétitions européennes. Après avoir engrangé de l’expérience en Europa League, le club autrichien montre le bout de son nez en Ligue des Champions. L’an passé, Salzbourg avait réussi à sortir de la phase de groupe mais s’était incliné en huitième de finale contre le Bayern. Cette saison, les Autrichiens ont réalisé une entame intéressante puisqu’ils ont dans un premier temps tenu tête au champion d’Italie le Milan AC à domicile (1-1), avant d’accrocher un nul en Angleterre face à Chelsea (1-1). Suite à ces résultats, Salzbourg se trouve en 3position du groupe avec 2 points au compteur derrière le Milan (4 points) et son adversaire du jour le Dinamo Zagreb (3). Salzbourg a une belle carte à jouer lors de sa double confrontation face aux Croates. Toujours dominateurs sur le plan national, les partenaires de Lucas Gourna restent cependant sur deux résultats décevants avec des matchs nuls contre le Rapid Vienne (1-1) et LASK (1-1), deux de ses principaux concurrents nationaux. Cet été, la formation autrichienne a perdu quelques éléments importants à l’image des Adeyemi, Camara ou Aaronson, désormais les hommes forts de Salzbourg sont le Suisse Okafor (7 buts toutes compétitions confondues), ou le prometteur attaquant slovène Sesko (5 buts en club mais aussi scoreur récemment en sélection). L’ancien Stéphanois Gourna trouve progressivement sa place dans cette formation.enchez(au lieu de 150€)⇒ ⇒⇐ ⇐Le Dinamo Zagreb a réalisé un petit exploit pour son entrée en lice dans cette phase de groupe en prenant le dessus sur Chelsea (1-0) sur une réalisation de l’international Orsic. Ensuite, les Croates se sont inclinés à San Siro face au Milan AC (3-1) malgré une belle résistance et une nouvelle réalisation de son attaquant. Passé par les tours préliminaires de cette C1, le Dinamo a lancé sa saison dès le début du mois de juillet, et n’a perdu que deux rencontres cette saison : les deux à l'extérieur lors des barrages sur la pelouse Bodo/Glimt (1-0) et contre les Rossoneri (3-1) donc. Après 11 journées de championnat, le club de Zagreb caracole en tête avec pas moins de 11 points d’avance sur l’Hajduk Split. Le week-end dernier, les hommes de Cacic se sont baladés face au Slaven Belupo (4-1) avec notamment une réalisation du buteur local Petkovic. A ses côtés, on retrouve les internationaux Drmic, Ademi ou Livakovic. A domicile, Salzbourg devrait confirmer ses bons résultats acquis face à Milan et Chelsea en prenant le dessus sur un Dinamo Zagreb moins consistant en déplacement.- Vous bénéficiez d'un bonus de 200€ au lieu des 150€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 150€ et vous êtes remboursé de 200€ !- Vous bénéficiez d'un bonus de 200€ au lieu des 150€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 150€ et vous êtes remboursé de 200€ !avecavecavecavecdès la fin du matchen EXCLU avecen rentrant le code "SOFOOTX2"avec, dont un 1pari remboursé de 100€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Salzbourg Dinamo Zagreb encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !