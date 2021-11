Pronostic Saint-Etienne PSG : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Le PSG reverdit à Saint-Etienne

L’affiche du dimanche midi en ligue 1 oppose l’AS Saint-Etienne au Paris Saint-Germain. Il y a un peu plus d’un an ces deux équipes s’affrontaient pour le gain de la Coupe de France. Aujourd’hui, l’AS Saint-Etienne lutte pour son maintien tandis que le PSG survole la Ligue 1. En grande difficulté depuis le début du championnat avec 12 journées sans la moindre victoire, les Verts se sont relancés lors des 2 dernières journées. Tout d’abord, en renversant Clermont à Geoffroy Guichard (3-2) alors que les Auvergnats menaient de 2 buts à 12 minutes de la fin et en s’imposant sur la pelouse de Troyes le week-end dernier (0-1) sur une frappe magistrale du latérien péruvien Miguel Trauco. Ces bons résultats n’ont pas permis à Sainté de sortir de la zone rouge mais ont redonné espoir à un groupe qui n’avait pas abdiqué malgré toutes les tergiversations qui tournent autour du club entre les intentions de vente ou le départ de Puel. Pour la réception du PSG, l’ASSE retrouvera Camara, qui a purgé sa suspension, mais aussi Bouanga malade de dernière minute à Troyes tandis que Khazri sera totalement opérationnel. Puel est conscient que son équipe a peu de chance de décrocher des points face à un PSG largement supérieur. Cependant, le coach stéphanois ne veut pas casser la dynamique avant le match de milieu de semaine prochaine face à Brest, qui sera nettement plus important.enchezavec le code SOFOOT⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, le PSG survole logiquement la Ligue 1 au regard de l’effectif dantesque dont il dispose. Actuellement, le club de la capitale possède 11 points d’avance sur son premier poursuivant, l’OGC Nice. Le week-end dernier, les hommes de Pochettino ont livré une très bonne prestation à domicile face à Nantes (3-1° mais ont souvent buté sur Lafont. L’expulsion de Navas et l’égalisation de Kolo Muani ont réveillé les attaquants parisiens qui ont ensuite accéléré pour décrocher une victoire logique. En milieu de semaine, le PSG avait un test important face à Manchester City. Victorieux à l’aller (2-0) en étant largement dominé, Paris a repensé faire le même coup lorsque Mbappé a ouvert le score sur l’une des rares fulgurances parisiennes. Sans se précipiter, City est parvenu à égaliser pour finalement s’imposer grâce à Gabriel Jesus (2-1). Cette performance montre toutes les carences du club de la capitale face à une grosse cylindrée européenne. De plus, le PSG n’est pas le même sans Marco Verratti au milieu de terrain lors de ces grandes affiches. Pour ce déplacement à Saint Etienne, Paris est privé de Verratti, Wijnaldum, et certainement d’Herrera et Gueye sortis sur blessure à l’Etihad. En revanche, Sergio Ramos pourrait disputer ses premières minutes sous ses nouvelles couleurs. Largement supérieur à une formation de Saint-Etienne qui lutte pour son maintien, le Paris Saint-Germain devrait facilement s’imposer à Geoffroy-Guichard.- Vous bénéficiez d'un bonus de 200€ au lieu des 150€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 150€ et vous êtes remboursé de 200€ !- Vous bénéficiez d'un bonus de 200€ au lieu des 150€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 150€ et vous êtes remboursé de 200€ !avecavecavecavecdès la fin du matchavecen rentrant le code "SOFOOT10"avec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavec, sponsor de MonacoavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Saint-Etienne PSG encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !